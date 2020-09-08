МВД Украины: Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси

Пограничный комитет Беларуси сообщил о задержании Марии Колесниковой на границе с Украиной. Пропавшие накануне вместе с Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли украинскую границу. Об этом во вторник, 8 сентября, сообщает государственное агентство «Белта».

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По заявлению государственных органов, похищенные накануне члены Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов в ночь на 8 сентября решили уехать из Беларуси в Украину. Якобы все трое прошли паспортный контроль с белорусской стороны, но после этого «незаконно» «пытались прорваться» через границу, а Колесникову якобы «выбросили из машины».

Белорусские власти не уточняют, в чем была «незаконность» пересечения границы. Никто из троих не находился под подпиской о невыезде. Украинские пограничные службы подтвердили, что Родненков и Кравцов находятся на территории Украины. Ранее Мария Колесникова неоднократно заявляла, что добровольно не станет покидать Беларусь.

Позже украинские власти рассказали, что Марию Колесникову, Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно выдворили с территории родной страны. Чтобы предотвратить свою высылку Мария Колесникова порвала на границе свой паспорт, из-за чего была задержана белорусскими пограничниками. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

Офіційна інформація щодо перетину Державного кордону України представниками опозиції диктаторському режиму Лукашенко -... Опубликовано Антоном Геращенко Понедельник, 7 сентября 2020 г.

Ранее, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении. В то же время пропали представители Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов.

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