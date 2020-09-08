«Пересидел»: Александр Лукашенко в интервью российским СМИ рассказал про выборы и оппозицию

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал российским государственным СМИ, почему не собирается уходить, кто виноват в протестах и зачем он ходит с автоматом. В своей резиденции в Минске во вторник, 8 сентября, Лукашенко принял представителей «Первого канала», «Россия-1», RT и радиостанции «Говорит Москва».

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Интервью Александра Лукашенко, которое он дал представителям четырех официальных российских СМИ, еще не вышло в эфир, однако главные заявления уже пересказали сами журналисты.

По словам журналиста телеканала «Россия-1» Евгения Рожкова, Лукашенко признал, что его слишком много показывают по телевизору и что он допускает, что слишком долго находится у власти. «Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника», — процитировал слова Лукашенко Рожков.

Однако уходить Лукашенко «просто так» не собирается. «Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» — цитирует украинского президента главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

По словам Рожкова, Лукашенко видит причины протестов «во внешнем влиянии» и не намерен вести диалог с оппозицией. «Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю, кто эти люди. Они никакая не оппозиция», — приводит слова белорусского президента Бабаян.

При этом Лукашенко приписывает белорусской оппозиции желание разорвать отношения с Россией и ввести платное образование и медицину. «Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина. Они хотят, чтобы все наши промышленные предприятия были уничтожены, а рабочие стали бы безработными», — цитируют его слова журналисты.

Отвечая на вопрос о Марии Колесниковой, которая сначала исчезла, а потом была задержана, президент Беларуси заявил, что она «хотела убежать» в Украину, но нарушила правила пересечения границы, за что и была задержана.

Наконец, комментируя свое появление перед телекамерами с автоматом, действующий глава государства объяснил, что хотел таким образом защищать Беларусь. «Мое появление с автоматом означало только одно — я никуда не убежал и готов защищать мою страну до конца», — привел слова Лукашенко в своем телеграм-канале Роман Бабаян.

Массовые протесты против власти в Беларуси начались после состоявшихся 9 августа президентских выборов. По официальным данным ЦИК, действующий глава республики в шестой раз победил на выборах, получив более 80% голосов. Оппозиция заявила о массовых фальсификациях результатов голосования.

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