Почерк Лукашенко: французские СМИ — о похищении Колесниковой и усилении репрессий в Беларуси

8 сентября. Минск. На следующий день после похищения Марии Колесниковой белорусские силовики задерживают на улице протестующих, вышедших на акцию в ее поддержку.

В центре внимания французской прессы в среду, 8 сентября, похищение Марии Колесниковой — «играющей роль первого плана в протестном движении в Беларуси» (Le Figaro). Газеты подчеркивают, что Лукашенко усиливает репрессии, заручившись поддержкой Москвы, но ему самому — на фоне неослабевающих акций протеста — это вряд ли поможет остаться у власти долго. Впрочем, пока он действует в свойственной ему манере: десятки людей, исчезнувших после этих последних — самых нечестных в истории Беларуси выборов — числятся пропавшими без вести.

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Libération акцентирует внимание на том, что похищение Марии Колесниковой произошло «среди бела дня, и самом в центре Минска».

Libération, так же как и Le Monde и Le Figaro, в связи с обстоятельствами произошедшего, цитируют твит министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса: «Вместо того, чтобы говорить с народом Беларуси, уходящее руководство пытается цинично устранить одного за другим. Похищение М. Колесниковой в центре Минска — это позор. Сталинские методы НКВД применяются в Европе 21-го века…».

«Никто в оппозиции не сомневается, что за этим похищением стоит глава государства или кто-то из его ревностных подчиненных. Методы, объясняют нам, выдают почерк КГБ, белорусской спецслужбы», — пишет Le Monde, напоминая, что новый председатель этой конторы, Иван Тертель, «занимающий должность с 3 сентября, уже организовал весной арест экс-банкира Виктора Бабарыко, не позволив ультрапопулярному оппозиционеру баллотироваться на президентских выборах 9 августа».

Власть продолжает террор: «После сфальсифицированного переизбрания Александра Лукашенко, 9 августа, и беспрецедентных протестов, которые за этим последовали, исчезли несколько десятков человек из числа демонстрантов и оппозиционеров», — подчеркивает Libération.

Le Monde напоминает, что это «обычные» методы человека, который вот уже 26 лет занимает кресло президента: «Через несколько лет после прихода Лукашенко к власти (…) три десятка оппозиционеров исчезли и числятся в Беларуси пропавшими без вести».

Сегодня известные оппозиционеры «в какой-то мере защищены от худших сценариев, благодаря публичности», цитирует газета Libération Рыгора Астапеню, главу белорусского Центра новых идей (think-tank в который, к слову входят и похищенные одновременно с Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов).

Заметным представителям оппозиции действующая власть предлагает выбор из двух опций, напоминает Le Monde: уголовное дело и арест, или высылка из страны. «38-летняя Мария Колесникова, стойкая, смелая, амбициозная», «одна из главных фигур оппозиции Александру Лукашенко», отказывалась и отказывается делать этот выбор: при попытке перевезти ее через границу в Украину, она порвала свой паспорт.

«38-летняя Мария Колесникова, стойкая, смелая, амбициозная», «одна из главных фигур оппозиции». (Le Monde). REUTERS - VASILY FEDOSENKO

После этого, очередного уже, похищения — развитие которого стало известно лишь через сутки, — «всего двое членов президиума Координационного совета оппозиции остаются на свободе: Максим Знак, адвокат Светланы Тихановской, и Светлана Алексиевич, Нобелевский лауреат по литературе».

«Целясь» в лидеров оппозиции, власть в то же время ужесточает свои методы и в отношении демонстрантов, которые, со своей стороны, все равно удерживаются от всякого насилия», — подчеркивает Le Figaro: «Сцены избиений и брутальных арестов множатся, — как, например, во время недавнего жестокого „набега“ (омоновцев) на Минский государственный лингвистический университет».

«Нейтрализуя» представителей оппозиции, Лукашенко еще раз показывает, что не собирается идти ни на какие переговоры относительно осуществления «демократического перехода» в стране, пишет Libération.

«Для наблюдателей нет сомнений в том, что Лукашенко почувствовал себя более сильным благодаря поддержке Москвы и, в частности, объявлению Владимира Путина о том, что „резерв из сотрудников (российских) правоохранительных органов“ готов вмешаться в случае серьезных беспорядков (в Беларуси)», — пишет Le Figaro, подчеркивая, что «Россия, со всей очевидностью, готовит переход (власти) в Беларуси в своих интересах».

«Никто или почти никто в Москве не верит, что Лукашенко сможет отбыть весь президентский срок», — цитирует газета неназванного российского эксперта. И подчеркивает: Лукашенко лишен еще и экономической самостоятельности: «половина белорусского ВВП зависит от восточного соседа, отношения с которым сильно испортились». После выборов ситуация ухудшилась: «В августе Беларусь потратила шестую часть своих валютных резервов (1,4 млрд долларов) на удержание валюты от свободного падения. Готовятся европейские санкции».

В этих условиях «президент России должен испытывать желание получить плоды своей поддержки, пользуясь ослаблением и международной изоляцией находящегося в трудной ситуации Лукашенко».

Через несколько дней Путин ждет Лукашенко в Москве. И кто знает, не разменяет ли последний суверенитет своего народа на сохранение себя у власти, пишет Libération, рассказывая, что вопрос этот волнует и упомянутого выше главу МИД Литвы, полагающего, что теперь Москва «завершит то, что не могла сделать в течение двадцати лет» — вплоть до «включения» Беларуси в состав РФ.

А пока Лукашенко, «похоже, пытается ускорить ритм репрессий и сделать их еще более устрашающими, чтобы напугать протестующих», — говорит Рыгор Астапеня. «Но и протесты не ослабевают: в минувшее воскресенье в Минске 100 тысяч человек вышли на марш против Лукашенко. Как и каждое воскресенье в течение вот уже месяца», — заканчивает статью Libération.

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