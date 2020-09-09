«За дружбу без принуждения»: митинг российской и белорусской диаспор у посольства России в Париже

В среду, 9 сентября, у посольства России в Париже состоялась акция солидарности российской и белорусской диаспор. В ней приняли участие несколько десятков человек. Участники митинга высказались против политических репрессий, за демократические преобразования в России и Беларуси, против поддержки Москвой режима Александра Лукашенко и за расследование отравления Алексея Навального.

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Участники митинга вышли с плакатами «За вашу и нашу свободу», «Народ России, мы за дружбу без принуждения», «Беларусь, Хабаровск, мы с вами!», «Беларусь не выйдет ни за Лукашенко, ни за Путина» и другими. Проезжающие мимо машины периодически сигналили в поддержку митингующих.

У посольства России в Париже проходит митинг против репрессий, против поддержки Москвой режима Александра Лукашенко, за... Publiée par RFI на русском sur Mercredi 9 septembre 2020

Один из организаторов митинга Дмитрий Родин отметил, что в последнее время события в двух странах развивались особенно драматично, шокирующие известия синхронизировались по времени:

Дмитрий Родин, один из организаторов митинга у посольства России в Париже

«Репрессивный аппарат достаточно понятен, и за 20 и большее количество лет никого не удивляет, что начинаются репрессии. Но в Беларуси репрессии были вопиюще, демонстративно жестокими. Ассоциативная связь возникает только с партизанским движением, которым Беларусь как раз очень известна. Это шок и неспособность поверить, что власть на это пошла. И абсолютно схожая новость с отравлением Алексея Навального. Абсолютно понятно было, что власть препятствует его деятельности, громит штабы, ворует технику, препятствует организации митингов, подготовке предвыборной кампании. Все уже к этому привыкли. Но покушение на убийство — это тоже шокирующая новость».

На митинге по громкой связи выступили член Совета ПЦ «Мемориал» Сергей Давидис, один из недопущенных независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму в 2019 году Константин Янкаускас, экоактивистка Евгения Чирикова. Все они выразили солидарность с теми, кто борется за демократию и против политического террора.

«Я хотел бы пожелать белорусам терпения мужества. Все свободные граждане России восхищены мирной и бескомпромиссной борьбой, которую белорусы ведут сейчас на улицах своих городов. Я персонально просто восхищен поведением Марии Колесниковой, одного из лидеров белорусской оппозиции», — сказал Константин Янкаускас.

В своем обращении к митингующим в Париже политик выразил уверенность, что за покушением на Алексея Навального стоят власти России. Константин Янкаускас призвал своих соотечественников продолжать дело Навального, в том числе участвовать в «умном голосовании». Иностранных граждан он призвал требовать от своих властей жесткой политики в отношении нарушителей прав человека в России, которые имеют недвижимость и банковские счета в демократических странах.

С 9 августа белорусская диаспора регулярно устраивает митинги против диктатуры Лукашенко в Париже. Ранее митинги проходили на площади Бастилии, у фонтана Невинных, у посольства Беларуси, на Трокадеро, у мэрии Парижа, на площади Республики. Парижская мэрии выразила поддержку протестующими против диктатуры в Беларуси.

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