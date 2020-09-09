Марию Колесникову арестовали по подозрению в попытке захвата власти

Члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Марию Колесникову заподозрили в попытке захвата власти. Об этом в среду, 9 сентября, сообщает издание Tut.by со ссылкой на адвоката Колесниковой Людмилу Казак. Колесникову доставили в минское СИЗО № 1. Позже арест официально подтвердил белорусский СК, который также сообщил, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении члена КС оппозиции Максима Знака.

Реклама Читать далее

Как уточнила адвокат, Колесникова находится в статусе подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по статье 361 (часть 1) Уголовного кодекса Беларуси (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от двух до пяти лет.

Защитница встретилась с Колесниковой в СИЗО. Она находится в камере на шесть человек и «приходит в себя после событий на границе». По словам Казак, никаких процессуальных действий пока не проводилось, было ли решение по сроку ареста, пока также не известно. Об этом адвокат рассказала РИА «Новости».

Позже Следственный комитет Беларуси сообщил, что в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака (задержанного в эту среду) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

О создании Координационного совета объявила 14 августа Светлана Тихановская. 20 августа генеральный прокурор Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Все члены КС были вызваны на допрос.

Колесникова стала первой подозреваемой по этому делу. Как ранее рассказала Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, из семи членов президиума Координационного совета на свободе и не в изгнании осталась только сама Алексиевич.

Марию Колесникову похитили в понедельник утром, 7 сентября, в центре Минска. В ночь на вторник ее попытались насильно выслать в Украину, однако она разорвала свой паспорт. Она была задержана и еще день ничего не было известно о ее местонахождении.

Профессиональный музыкант, флейтистка Мария Колесникова была координатором штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико, который позже объединился со штабом Светланы Тихановской и Валерия Цепкало. После выборов Колесникова стала членом президиума Координационного совета оппозиции и вместе с другими активистами штаба Бабарико объявила о создании партии «Вместе».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться