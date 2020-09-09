«Похищают лучших из нас»: Светлана Алексиевич обратилась к белорусскому народу и русской интеллигенции

Светлана Алексиевич осталась единственным из семи членов президиума Координационного совета. Другие шесть человек были либо задержаны, либо насильно выдворены из страны.

Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич опубликовала в среду, 9 сентября, обращение на сайте белорусского ПЕН-центра. Оно посвящено преследованию членов Координационного совета, из которых на свободе и не выдворенной из страны осталась она одна. Ранее она сообщила, что в дверь звонят неизвестные и призвала белорусов прийти к ее дому и поддержать.

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«Уже не осталось никого из моих друзей-единомышленников в президиуме Координационного совета. Все или в тюрьме, или выброшены за границу. Сегодня взяли, последним, Максима Знака.

Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна. […] Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица — это сотни тысяч людей, которые каждое воскресенье и каждый день выходят на улицу. Это не улица. Это народ. […]

Еще я хочу обратиться к русской интеллигенции, назовем это так по старому обычаю. Почему вы молчите? Мы слышим только редкие голоса в поддержку. Почему вы молчите, когда видите, как растаптывают маленький гордый народ? Мы все еще ваши братья.

А своему народу я хочу сказать, что я люблю его. Я горжусь им.

Вот опять кто-то неизвестный звонит в дверь…», — говорится в обращении.

Ранее в среду утром Светлана Алексиевич обратилась у белорусам с просьбой установить возле ее дома народное дежурство, так как в ее квартиру постоянно звонили неизвестные люди. 26 августа Алексиевич вызвали в Следственный комитет из-за ее участия в Координационном совете оппозиции.

Светлана Алексиевич осталась единственным из семи членов президиума Координационного совета, кого не коснулись репрессивные меры белорусских властей. Другие шесть человек были либо задержаны, либо насильно выдворены из страны.

Утром 9 сентября на связь перестал выходить другой член Координационного совета Максим Знак. Он только успел написать, что в штаб Бабарико, где он находился, пришли «маски».

Обыск прошел также в квартире Марии Колесниковой, похищенной в понедельник. В среду отец Колесниковой сообщил, что она находится в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске. Ранее ее пытались насильно вывезти в Украину, инсценировав это как бегство оппозиционеров.

В Польшу уехал еще один член Координационного совета экс-министр культуры Павел Латушко. Он объяснил отъезд угрозой уголовного преследования. Еще двух представителей КС Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского арестовали на 10 суток. Ковалькову освободили, и она уехала в Польшу. 31 августа задержали еще одного члена КС Лилию Власову.

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