Спасет ли Кремль Лукашенко: французские СМИ — о перспективе «Донбасса» в Беларуси

Французские СМИ продолжают уделять много внимания ситуации в Беларуси, обсуждая в среду, 9 сентября и интервью, которое Лукашенко дал сотрудникам российских государственных медиа, и предстоящий визит «белорусского диктатора» в Москву, и «мужественный поступок» Марии Колесниковой, и перспективы дальнейшего вмешательства Кремля во внутренние белорусские дела.Помимо прочего, французские газеты отмечают и то, что сегодня — ровно месяц протестов, которые начались 9 августа, сразу же после сфальсифицированного «переизбрания» Лукашенко.

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«Его исповедь никого не одурачила», несмотря на то, что «Александр Лукашенко уже множество раз демонстрировал, что является одним из лучших „проповедников“ эпохи постправды», — подвела газета Le Monde итог лукашенковского интервью представителям государственной информационной отрасли России.

Помимо прочего, газета привела в пример версию диктатора о том, что Мария Колесникова якобы пыталась сбежать в Украину. Но сама Мария (разорвавшая свой паспорт когда белорусские силовики выталкивали ее из Беларуси), ясно продемонстрировала, что попытки диктатора представить лидеров оппозиции в качестве «крыс», по собственной воле «убегающих» из страны, неубедительны.

Похищение ярчайшей представительницы оппозиции только еще больше разозлило белорусов, которые вот уже месяц непрерывно и массово требуют ухода Лукашенко, подчеркивает Le Monde в этой статье, вышедшей под заголовком «В Беларуси храбрость оппозиционерки Колесниковой проливает свет на методы режима Лукашенко».

Le Monde также подчеркивает, что сам создатель режима преследует этими атаками на самых заметных представителей протеста как минимум две цели: «Обезглавливая таким образом оппозицию, диктатор надеется постепенно затушить восстание. Хотя местные наблюдатели и отмечают, что такое предположение напрасно, поскольку Координационный совет не имеет прямой связи с демонстрантами. Многие, тем не менее, опасаются, что протесты, до сих пор мирные, постепенно перерастут в насилие. „Именно этого и добивается Лукашенко“, — отмечает белорусский журналист Андрей Дынько».

Минск. Очередная мирная акция протеста. 06.09.2020 AFP - -

А «насилие», если верить заявлению российского президента Владимира Путина, может стать поводом для задействования на территории Беларуси «резерва из сотрудников российских правоохранительных органов». «Чтобы сохранить себя, Лукашенко отдается в руки Москвы» — это заголовок газеты Libération.

Предвосхищая итоги намеченного на 14 сентября визита Лукашенко в Москву, газета выражает уверенность в том, что на этот раз Путин воспользуется ситуацией, чтобы принудить столь долго «маневрировавшего» между Востоком и Западом белорусского диктатора к «значительному усилению интеграции» двух стран. Тем более, что у самого Лукашенко нет выбора. Комментируя интервью белорусского диктатора российским телеканалам, Libération подчеркивает, что тот снова продолжил «назойливое повторение» придуманных штампов, которые должны «вызывать беспокойство у российского руководства» и «подталкивать Москву к его поддержке любой ценой»: Лукашенко «рисует оппозиционеров как яростных противников России, а протесты, которые сотрясают Беларусь с августа, называет заговором Запада, направленного, в конечном счете, против России».

И Libération, и Le Monde, и телеканал TV5 Monde, еще раз напоминают, что Лукашенко, всю предвыборную кампанию обвинявший как раз Россию в попытках «дестабилизации» ситуации, совсем недавно изменил позицию на 180 градусов.

При этом его план по втягиванию Москвы в этот внутренний белорусский конфликт, «кажется, срабатывает», подчеркивает Libération.

Цитируя директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова («В Кремле не очень довольны Лукашенко, которого упрекают в двойной игре и в том, что он никогда не выполнял своих обещаний по политическому сближению»), газета, тем не менее, подчеркивает, что Москва в последние недели стала оказывать белорусскому узурпатору многовекторную поддержку: начиная с отправки на подмогу в Минск сотрудников Russia Today, заканчивая приглашением Лукашенко на встречу с Путиным.

Причина этой поддержки «кроется, вероятно, в содержании запланированного визита Лукашенко в Москву». «Речь пойдет об окончательном подписании Союзного договора, запуске проекта единой валюты, закладке основы для создания единого парламента… — короче, обо всем, от чего белорусский президент отказывался двадцать лет», — уверяет Libération.

Известный политолог, специалист по России, профессор Sciences Po Мари Мендрас, в свою очередь, уверена, что белорусский народ, в конечном итоге не только победит диктатора, но и избежит «украинского сценария». В своей колонке для газеты Le Monde политолог уверяет читателей в том, что Путин «больше не заинтересован» в поддержке Лукашенко, который обречен на поражение в противостоянии с протестующими.

Лукашенко обречен на поражение в противостоянии с протестующими, уверена политолог Мари Мендрас. AFP - -

В случае военного вмешательства (которого, по мнению Мендрас, не будет) Путин «много потерял бы». Для отказа от подобного вмешательства у Путина есть четыре причины, подчеркивает политолог: «решимость белорусского общества; неспособность Лукашенко, уже стоящего на коленях; провал российского сценария порабощения Украины в 2014 году; и политический протест в самой России, обостренный покушением на лидера демократической оппозиции Алексея Навального».

«Провал российского сценария порабощения Украины» Мари Мендрас обосновывает следующими аргументами: «Спустя шесть лет (украинские) территории остаются под российской оккупацией, но Украина продвигается вперед в своем сближении с Европой; выборы проходят в нормальных условиях и новое внедрение маленького диктатора, находящегося под каблуком Москвы, очень маловероятно».

В Беларуси ситуация еще меньше располагает к тому, чтобы Кремль мог там чего-то добиться силовым путем, подчеркивает профессор Мендрас: «В отличие от Украины, в составе Беларуси нет региона, исторически связанного с Россией, как Крым на протяжении двух столетий. У Беларуси также нет на ее восточной границе населения, которое, как восточная часть Донбасса, чувствовало бы себя ближе к российским соседям, чем к (собственной) столице. Она является единственным государством (между Россией и Европой), которое не находится под влиянием региональных "сепаратистов", всегда поддерживаемых Москвой: Приднестровье в Молдавии, Нагорный Карабах в Армении и Азербайджане, Абхазия и Южная Осетия в Грузии, Крым и Донбасс в Украине. Десять миллионов белорусов развили сильную привязанность к своей республике. Их гражданские ценности республиканские, а не «этно-националистические».

«Без территориальных претензий, как России оправдать вооруженное вмешательство, и для каких целей?» — задается вопросом политолог.

И уверяет, что поэтому, несмотря на то, и для самого хозяина Кремля «фиаско белорусского плебисцита 9 августа является катастрофой» (потому что ведь и в России, — где в июле голосование по изменению Конституции тоже было сфальсифицировано, многие регионы демонстрируют серьезный протестный потенциал, самый свежий пример — Хабаровск), Путин не станет устраивать на белорусской территории «второй Донбасс».

«Во Франции нередко можно услышать мнение, согласно которому Путин не может отпустить Беларусь во имя российских "геополитических интересов": (поэтому) переговоры (Запада) с российским президентом были бы разумной тактикой, чтобы снизить его беспокойство и избежать конфликта. В действительности соотношение сил изменилось. Это Владимиру Путину необходимо убедить нас в том, что Европа сталкивается с геополитической опасностью, и что без него (Путина) это был бы хаос. Однако российский интервенционизм в Украине продемонстрировал неубедительность такой трактовки. Россия поставила под угрозу европейскую безопасность, вмешавшись во внутренние дела Украины».

«Решение белорусского кризиса — не в Москве. Кремль не может ни спасти ненавистного (белорусам) диктатора, ни навязать (Беларуси) своего вассала», — уверяет профессор Science Po. По ее мнению, решение — в руках белорусских граждан. Которые «не для того в августе прокатили Лукашенко», чтобы закончить свою борьбу по российскому сценарию.

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