Макрон: Турция более не является партнером в Средиземном море

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европейский союз выработать единую жесткую позицию в отношении Турции, страны, которая по оценке французского руководителя, более не является партнером ЕС в Средиземном море. Об этом он заявил, предваряя открытие саммита Med7, семи средиземноморских стран-членов ЕС на Корсике.

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Президент Макрон занимает активную позицию в поддержку стран-членов ЕС, Греции и Кипра, с момента обострения их отношений с Турцией по проблемным зонам в Восточном Средиземноморье, отмечает Агентство «Франс-Пресс».

В этот четверг он пригласил руководителей шести средиземноморских стран – Греции, Кипра, Италии, Португалии, Испании и Мальты на экстренный саммит лидеров европейского Средиземноморья Med7, который сам он назвал «беспрецедентным».

В преддверии встречи Макрон выступил с заявлением, в котором он призвал к выработке единой позиции ЕС в отношении Анкары. По его оценке, голос, которым ЕС говорит с Турцией, должен быть «более единым» и ясным. Правительство президента Турции Эрдогана, чьи действия президент Франции назвал «неприемлемыми» должно «разъяснить свои намерения» по Восточному Средиземноморью, заявил Макрон. Турция более не является партнером в Средиземноморье, добавил французский президент, выразив пожелание возобновлению «плодотворного» диалога с Анкарой.

Турция заявила о своем праве вести разработки природного газа на средиземноморском шельфе в экономических зонах Греции и Турции. Слова сопровождались конкретными действиями, когда в августе Турция направила в спорную зону геологоразведывательное судно в сопровождении шести военных кораблей. Франция, заявившая о поддержке своего европейского партнера, Греции, направила в зону военный корабль в сопровождении звена истребителей, что вызвало протестные реакции Анкары. ЕС призывал Афины и Анкару к деэскалации.

Греция и ее исторический партнер Кипр призывают Евросоюз принять санкции в отношении Турции. Никосия заблокировала принятие европейских санкций против режима Беларуси, настаивая, что сначала в европейский санкционный список должна попасть Турция. Германия, чью позицию Анкара считает более благоприятной, выступила с посреднической миссией. «Эти переговоры не увенчались успехом, потому что на очередной раунд в конце августа турецкая сторона не явилась», — констатировал президент Макрон.

Париж и Афины намерены поставить вопрос о росте напряженности в Восточном Средиземноморье во главу угла внешнеполитической повестки ЕС, включая вопрос о санкциях в отношении Турции на предстоящем 24 и 25 сентября очередном саммите Евросоюза, отмечает AFP.

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