Мария Колесникова обратилась в СК в связи с похищением и угрозами убийством

Адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак утром в четверг, 10 сентября, передала в Следственный комитет заявление с требованием возбудить уголовное дело о похищении и угрозах убийством ее подзащитной со стороны сотрудников КГБ и МВД. Об этом сообщается на сайте предвыборной кампании Виктора Бабарико.

Реклама Читать далее

В заявлении Мария Колесникова требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД по признакам похищения, незаконного лишения свободы и угроз убийством (статьи 182, 183, 186 УК Беларуси). Отмечается, что Мария Колесникова указывает имена и должности людей, которые оказывали на нее давление, и может опознать всех, кто перечислен в ее заявлении.

Политик в своем заявлении рассказала об обстоятельствах похищения. По ее словам, похитители угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям», лишить свободы на срок до 25 лет, создать ей проблемы в местах лишения свободы. «Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворяли в камеру, где я содержалась около часа. (…) После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь», — говорится в заявлении Марии Колесниковой на имя председателя СК Ивана Носкевича.

После того, как политик разорвала свой паспорт на белорусско-украинской границе, ее доставили в Мозырский пограничный отряд. Затем стало известно, что она находится под арестом в минском СИЗО № 1 в статусе подозреваемой по уголовному делу о публичных призывах к захвату власти (часть 1 статьи 361 УК). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Все представители президиума Координационного совета оппозиции, кроме лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич, либо находятся под арестом, либо были насильственно выдворены из Беларуси.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться