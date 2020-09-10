Мория: Меркель и Макрон предложили принять 400 детей-мигрантов в странах ЕС

Париж и Берлин выступили с совместной инициативой, которая позволит принять 406 несопровождаемых детей-мигрантов из лагеря Мория на греческом острове Лесбос в странах Евросоюза. Об этом сообщает агентство «Франс-Пресс», ссылаясь на компетентные источники. Детей и подростков без сопровождения взрослых расселят в странах Евросоюза, которые согласятся примкнуть к этой инициативе.

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Речь идет о личной инициативе Ангелы Меркель и Эмманюэля Макрона. Официально об инициативе объявит канцлер Германии, страна которой в этом полугодии возглавляет Совет ЕС, уточняет AFP.

Центр приема и идентификации мигрантов, расположенный близ села Мория на греческом острове Лесбос (Эгейское море) был полностью уничтожен в результате трех пожаров, последний из которых вспыхнул в четверг во второй половине дня. Огонь уничтожил также неформальные поселения просителей убежища и мигрантов вокруг центра, рассчитанного изначально на прием 2800 человек. По разным данным, в ЦИП «Мория» находилось от 12 000 до 19 000 человек, которые содержались в «катастрофических», по определению комиссара по правам человека Совета Европы, условиях, были лишены медпомощи, доступа к средствам гигиены.

Что произошло в Мории

После трех пожаров во вторник вечером, среду и четверг центр был полностью уничтожен. Накануне местные власти попытались установить в лагере карантин после того как 35 мигрантов сдали положительный тест на COVID-19.

Первый пожар произошел в беженском лагере вечером во вторник, 8 сентября © AP Photo/Petros Giannakouris

Греческие власти заявляют, что поджог устроили сами мигранты. Греческие СМИ распространили любительские видео, записанные мигрантами, на которых видны люди с канистрами, зажигающие пламя. На другом видео виден уже полыхающий пожар, и слышно, как люди поют «Buy buy Moria» (Прощай, Мория).

Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис призвал к тому, чтобы ответственные за поджог лагеря были немедленно высланы из Греции. «Лица, не соблюдающие законы Греческой республики и разрушающие государственное имущество, не имеют права на убежище в Греции», — написал в Твиттере министр.

Άνθρωποι που δεν σέβονται τους Νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας και που καταστρέφουν δημόσια περιουσία δεν δικαιούνται άσυλο στην Ελλάδα. Πρέπει όλοι όσοι συμμετείχαν στα επεισόδια να απελαθούν αυτομάτως: Λαθρομετανάστες: "Βye Bye Moria" την ώρα της φωτιάς https://t.co/3YiI69KQF2 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 9, 2020

Греческая пресса пишет также о враждебном отношении к мигрантам жителей острова, потерявших терпение ввиду неспособности властей разрешить существующую не один год проблему. На Лесбос, напоминает AP, пришелся главный удар волны беженцев из Турции, находящейся в 10 км от греческого острова, во время кризиса с мигрантами в Европе 2015 г., вызванного, среди прочего, военным конфликтом в Сирии. Через Лесбос проходит внешняя граница Евросоюза, но лишь недавно к ее охране были привлечены европейские силы Frontex.

Что будет с мигрантами?

В четверг разгневанные жители Лесбоса заблокировали дорогу бульдозерам и экскаваторам, которые были посланы властями острова к месту пожарища, чтобы расчистить его и установить новые убежища для мигрантов «закрытого типа». Сами мигранты после пожара обосновались на автодороге, ведущей к главному порту Лесбоса, Митилини, без средств гигиены, питья и еды. Корреспондент агентства Рейтер на месте рассказал о том, как к нему подошла босая 8-летняя девочка из Конго и попросила еды.

Мальчик на дороге, где обосновались беженцы из сгоревшего лагеря Мория © AP Photo/Petros Giannakouris

«Эта ситуация не может продолжаться», — заявил в четверг спикер правительства Греции Стелиос Петсас. Он объявил, что по итогам экстренного совещания с премьером Мицотакисом, было принято решение о координированных действиях по оказанию немедленной помощи, обеспечению жильем, едой и медпомощью мигрантов Мории, «этих людей уязвимой категории». На остров прибыл накануне министр защиты граждан Греции Михалис Хрисохоидис.

Одновременно Стелиос Петсас дал понять, что, если поджог лагеря был совершен в надежде, что мигрантов эвакуируют на материковую часть Греции, «этого не произойдет». Эвакуированы будут только дети и подростки без сопровождения взрослых.

406 детей-мигрантов и подростков были доставлены в четверг на трех авиарейсах в Салоники. На размещение этих детей в странах Евросоюза направлена инициатива, с которой выступили Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон.

В четверг вечером Голландия объявила о своей готовности принять 100 мигрантов из лагеря Мория.

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