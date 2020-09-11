Гоcдепартамент: США примут в ближайшие дни санкции против официального Минска

Соединенные Штаты в ближайшем времени объявят о принятии новых санкций против физических и юридических лиц в Беларуси в координации с аналогичными мерами Европейского Союза. Об этом заявил в пятницу, 11 сентября, зам. Госсекретаря США Стивен Биган в Вашингтоне.

Реклама Читать далее

Речь идет о санкциях в отношении граждан Беларуси, «ответственных за фальсификацию выборов или насилие над протестующими», — уточняет Рейтер. Американские санкции будут объявлены в координации с аналогичными мерами Евросоюза в отношении официального Минска, — сообщает Агентство «Франс-Пресс».

Одновременно зам главы американской дипломатии прокомментировал позицию России по отношению к белорусским событиям. По его оценке, Кремль берет на себя большой риск, поддерживая подавление крупного протестного движения белорусского народа против перевыборов президента Лукашенко. «Если Кремль будет продолжать в этом направлении, он рискует настроить против себя белорусский народ, который ничего не имеет против Москвы», —предупредил Биган (цитата по AFP).

Когда будут объявлены санкции?

Главы МИД стран ЕС согласовали введение санкций «против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов» в Беларуси в августе. В среду, 8 сентября, Европейскому союзу не удалось принять пакет санкций, потому что решение заблокировал Кипр, требуя сначала принять ограничительные меры в отношении Турции.

В четверг во Франции состоялся неформальный саммит лидеров стран ЕС средиземноморского бассейна, в том числе и Кипра, на котором были зафиксированы требования к Турции, которые, в случае их невыполнения могут повлечь за собой европейские санкции.

Этот вопрос, как и вопрос о новых санкциях в отношении белорусских чиновников, ответственных за репрессии и фальсификацию выборов, будет рассмотрен на очередном саммите ЕС 24 и 25 сентября.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться