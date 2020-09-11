Задержанным сотрудникам PandaDoc грозит до 10 лет лишения свободы

В PandaDoc связывают уголовное преследование с желанием властей Беларуси остановить инициативу Микиты Микадо по оказанию помощи силовикам, которые решат уволиться из правоохранительных органов.

Четырем задержанным сотрудникам IT-компании PandaDoc предъявили обвинение по ч. 4 ст. 209 УК Беларуси — «мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере», передает 11 сентября TUT.BY со ссылкой на адвоката компании. Им грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом.

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4 сентября суд в Беларуси арестовал на два месяца четырех сотрудников компании PandaDoc, сооснователь которой Микита Микадо обещал финансово поддержать силовиков, решивших уволиться из правоохранительных органов.

Арестованы были бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и HR-специалист Владислав Михолап. Тогда сообщалось, что их подозревают по другой статье — о хищении из бюджета в особо крупном размере с использованием служебного положения (ч. 4 ст. 201 УК Беларуси).

Адвокат компании Антон Гашинский подчеркивает, что обвинение не конкретизировано, действия фигурантов дела не расписаны. Обвинение защита считает необоснованным и собирается подать жалобу на арест и на постановление о привлечении в качестве обвиняемого. Сами сотрудники PandaDoc отрицают предъявленным им обвинения. ПЦ «Весна» признал всех четверых задержанных сотрудников PandaDoc политическими заключенными.

В PandaDoc связывают уголовное преследование с желанием властей Беларуси остановить инициативу Микиты Микадо по оказанию помощи силовикам, которые решат уволиться из правоохранительных органов. В PandaDoc сообщили также о блокировке счетов организации в Беларуси, из-за чего компания не может выплатить зарплату 250 сотрудникам, налоги и отчисления.

Стартап PandaDoc основали в США двое выходцев из Беларуси — Микита Микадо и Сергей Борисюк. Компания выпустила программное обеспечения для автоматизации документооборота отделов продаж. У PandaDoc на данный момент более 20 тысяч клиентов. Как пишет TUT.BY, главный офис находится в Сан-Франциско, но продукт разрабатывается в Минске.

Микита Микадо уже давно живет с семьей в Кремниевой долине, но после 12 августа взял отпуск и отправился в Лондон, чтобы быть в ближайшем часовом поясе к Минску. Сообщалось также, что IT-компания начала эвакуацию своих сотрудников из Минска.

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