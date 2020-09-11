Макрон выразил обеспокоенность ролью России и Турции в дестабилизации Средиземноморского региона

На фоне продолжающихся конфликтов в странах бассейна Средиземного моря президент Франции Эмманюэль Макрон осудил «гегемонистские игры» исторических держав, которые пытаются «дестабилизировать весь средиземноморский регион», отметив, что роль России и Турции в этом плане «вызывает обеспокоенность» европейских партнеров Франции. Президент Франции заявил об этом выступая с заявлением по итогам неформального саммита Med7 на Корсике.

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Неформальный саммит, посвященный проблемам безопасности в Средиземном море, завершился на Корсике в четверг поздно вечером публикацией итоговой декларации участников европейской «Средиземноморской семерки» — Греции, Испании, Италии, Португалии, Мальты, Кипра и Франции.

В документе, который был принят на фоне растущей напряженности между Турцией и двумя странами ЕС, Грецией и Кипром, содержится жесткое предупреждение о возможности принятия европейских санкций против Анкары, если она не положит конец своим «незаконным односторонним действиям» в Восточном Средиземноморье.

В итоговом заявлении саммита, который проходил под эгидой Франции, президент Эмманюэль Макрон затронул тему безопасности всего Средиземноморского региона, который, по его формулировке, сегодня превратился в регион конфликтов. Он выразил обеспокоенность действиями некоторых держав, которые исторически выступали в роли сильных региональных игроков в Средиземноморье.

«Сегодня наше Средиземноморье стало театром продолжающихся конфликтов — в Сирии, в Ливии. (…) Гегемонистские игры исторических держав, которые пытаются дестабилизировать весь регион, и роль России и Турции, вызывают в этом плане нашу обеспокоенность», — сказал президент Франции.

Угроза санкций

Перед открытием саммита Med7 президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с жестким заявлением в адрес Турции. Он признал, что Турция более не является «партнером» ЕС в Средиземном море. В итоговом заявлении саммита содержится призыв к Анкаре положить конец своим «незаконным односторонним действиям» в Восточном Средиземноморье и вернуться за стол переговоров для «ответственного и добросовестного диалога». В противном случае, на стол саммита Евросоюза 23-24 сентября ляжет новый пакет предложений по санкционным ограничениям в отношении Турции с целью их скорейшего утверждения.

Седьмой пункт итогового заявления саммита Med7 посвящен Ливии. Стороны повторяют приверженность принципам разрешения ливийского конфликта, которые были зафиксированы на саммите в Берлине (который проходил в январе с участием президента России): военное эмбарго, осуждение любого вмешательства извне, поиск перемирия. Нарушение эмбарго на поставки оружия в Ливию усугубили конфликт в этой стране, констатируют участники «Средиземноморской семерки», выражая решимость обеспечить соблюдение военного эмбарго, в частности, за счет «операции Irini» (средиземноморская операция ВМС Евросоюза). Стороны заявили также о своей готовности объявить санкции против любого игрока, который окажется причастным к нарушению военного эмбарго, нарушениям прав человека или препятствованию политическому урегулированию в Ливии.

Напомним, что в мае в Совете безопасности ООН рассматривался отчет международных экспертов о присутствии в Ливии около тысячи бойцов ЧВК Вагнера, который в России назвали «сфабрикованным».

Следующий саммит Med7 состоится в Греции.

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