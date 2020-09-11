10 стран Евросоюза примут 400 детей-мигрантов из сгоревшего лагеря «Мория»

Манифестация мигрантов на Лесбосе, надпись на самодельном плакате: «Германия, пожалуйста, помоги нам»

Десять стран Евросоюза откликнулись на инициативу Парижа и Берлина, заявив о готовности принять у себя детей-мигрантов без сопровождения взрослых, которые оказались без крыши над головой после пожара в крупнейшем беженском лагере Европы, «Мория», на греческом острове Лесбос.

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От 12 000 до 19 000 человек из уничтоженного огнем центра приема и идентификации мигрантов «Мория» провели третью ночь под открытым небом. Несколько пожаров, вспыхнувших, по версии греческих властей, в результате поджогов, полностью уничтожили лагерь, где в катастрофических гуманитарных условиях жили мигранты из стран Африки, Азии и Афганистана.

406 детей-мигрантов, которые попали в лагерь без сопровождения членов своих семей, были эвакуированы в четверг, 10 октября, в Салоники.

Несколько тысяч мигрантов в пятницу вышли на манифестацию на острове Лесбос, протестуя против чудовищных условий содержания, отсутствия еды и воды. Некоторые участники манифестации несли плакаты «Мория это ад», «Германия, пожалуйста, помоги нам».

В четверг и пятницу греческие власти начали распределять продовольствие для тысяч нуждающихся, на остров были доставлены палатки для временного расселения людей. К Лесбосу подошел корабль греческого паромного перевозчика Blue Ferries, на борту которого может быть расположено несколько сот человек. На остров были переброшены и дополнительные отряды полиции, которые блокируют мигрантам доступ к главному порту Лесбоса, Митилини.

Кадры тысяч людей, в том числе женщин и детей, спящих на обочине дороги в крупнейшем беженском лагере Греции, всколыхнули всю Европу.

Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон выступили с совместной инициативой, призвав европейские страны принять у себя детей и подростков, вывезенных в Салоники. Франция и Германия примут у себя от 100 до 150 детей, сообщил в пятницу глава МВД Германии Хорст Зеехофер.

В четверг о своей готовности принять сто человек, в т.ч. 50 детей, объявила Голландия. В числе других стран, которые примут у себя детей из «Мории» фигурируют Финляндия, Бельгия, Люксембург, Словения, Хорватия и Португалия, добавил немецкий министр.

В пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, чья страна в этом полугодии возглавляет Евросоюз, заявила, что драматические события в лагере «Мория» говорят о необходимости принятия единой европейской миграционной политики, «которой у нас пока нет», сообщает DW.

До конца этого месяца еврокомиссия должна представить проект нового европейского Пакта по миграции и праву убежища, презентацию которого в прошлом переносили несколько раз, напоминает AFP.

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