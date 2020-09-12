На «женском марше» в Минске — массовые задержания, у Лукашенко — совещание с силовиками

В субботу, 12 сентября, в Минске прошел «женского марша» оппозиции. Независимые СМИ сообщили о жестких разгонах и задержаниях. Александр Лукашенко в это же время проводил совещание с руководством силовых ведомств.

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По данным правозащитного центра «Весна», к 18 часам были задержаны не менее 37 человек (список обновляется), среди которых несколько журналистов. При этом сам «женский марш» начался примерно в 15 часов, в нем, по данным крупнейшего белорусского информационного портала Tut.by, приняли участие более 10 тысяч человек.

Идут по проспекту, скандируют "Саша, ты уволен" pic.twitter.com/lYQNNhdjTp — Чай з варэннем (@belteanews) September 12, 2020

Кадры жестких задержаний, проводимых силовиками в балаклавах, а также того, как женщины пытаются сопротивляться силовикам и срывать с них маски, публикуют «Еврорадио», TUT.by и телеканал «Белсат».

Брутальные задержания на площади Свободы. Некоторые женщины пытаются сорвать балаклавы с неизвестных в зеленых костюмах. pic.twitter.com/Ncx1idw3Fi — TUT.BY (@tutby) September 12, 2020

Как сообщает TUT.by, среди протестующих была и известная деятельница белорусского сопротивления, 73-летняя Нина Багинская, которая пыталась перегородить дорогу автозаку с задержанными женщинами.

Александр Лукашенко в это же время проводил совещание с руководством силовых ведомств, о чем сообщил провластный телеграм-канал «Пул первого». «Во Дворце Независимости совещание с силовиками. Кстати, президент без галстука. Суббота же», — сообщил канал, которым, по данным независимых СМИ, заведует пресс-секретарь Лукашенко.

Завтра, в воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах страны намечено проведение более масштабных акций протеста, которые на этот раз пройдут под названием «Марш героев».

Накануне мероприятия свое обращение к согражданам опубликовала в своем телеграм-канале «Пул первой» кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская. Она выразила поддержку всем, кто примет участие в очередной протестной акции и назвала граждан 9,5-миллионной Беларуси, протестующих вот уже второй месяц, «поистине героическим народом».

Александр Лукашенко, в свою очередь, ранее заявлял, что на акции протеста выходит «кучка людей», которыми управляют «кукловоды с Запада».

В понедельник, 14 сентября, намечен визит Лукашенко к президенту России Владимиру Путину в Москву. Путин — один из немногих мировых лидеров, признавших Лукашенко «избранным президентом» Беларуси после последних выборов, завершившихся 9 августа.

Протестующие считают выборы сфальсифицированными, называя настоящим победителем госпожу Тихановскую, требуют отставки Лукашенко, прекращения репрессий и освобождения политзаключенных.

Каждое воскресенье на улицы Минска выходит не менее 100 тысяч человек, в других крупных городах — десятки тысяч,

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