«Никто не должен подвергаться пыткам»: белорусские футболисты выступили против насилия

Жесткие задержания на акциях протеста в Беларуси начались в день выборов президента

93 белорусских футболиста из разных команд записали обращение, в котором выступили против насилия силовиков в отношении протестующих. «Мы не можем молчать, когда бьют наших людей, друзей и коллег», — сказали спортсмены в видео, опубликованном на Youtube-канале «Нежно о футболе». В ходе протестов в стране пострадали сотни человек.

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«Мы — футболисты разных команд, но одной страны. Мы руководствуемся лишь совестью и нетерпимостью ко всему происходящему в нашей стране», — говорится в обращении. Игроки Первой и Высшей лиг напомнили, что «никто не должен подвергаться пыткам, жестокому, бесчеловечному или унижающему его достоинство обращению или насилию».

Спортсмены, выступившие с осуждением действий сотрудников правоохранительных органов, призвали силовиков «остановить насилие». В записи видео приняли участие в том числе игроки национальной сборной Беларуси Александр Сачивко (защитник клуба «Шахтер», Антон Чичкан (вратарь клуба БАТЭ) и Павел Нехайчик (полузащитник клуба БАТЭ).

Ранее с обращениями в поддержку протестующих в Беларуси выступили российские актеры и музыканты. Онлайн-марафон в Instagram начался после того, как из Минского национального театра имени Янки Купалы уволили артистов, которые высказались против результатов выборов президента Беларуси. С обращениями выступили, в частности, актер Анатолий Белый и актриса Юлия Ауг.

9 сентября к белорусам и российской творческой интеллигенции обратилась лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич. «Сначала у нас похитили страну, похищают лучших из нас. Но вместо вырванных из наших рядов придут сотни других. Восстал не Координационный комитет. Восстала страна», — заявила писательница. Позже на ее слова ответили Людмила Улицкая, Лев Рубенштейн и Дмитрий Глуховский.

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