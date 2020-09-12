Тихановская выступила в поддержку «Марша героев» и назвала «настоящим героем» Колесникову

После выборов Светлана Тихановская (на фото — в центре) была вынуждена уехать в Литву, а Мария Колесникова (слева) предотвратила свою высылку в Украину, после чего была арестована. Фото 30.08.2020

Кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская заявила о том, что поддерживает тех, кто намерен выйти в разных городах страны в воскресенье, 13 сентября, на очередную акцию протеста. Акция называется «Марш героев», она пройдет накануне визита Александра Лукашенко в Москву.

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Обращение Тихановской опубликовано в субботу, 12 сентября, в ее телеграм-канале «Пул первой».

«Каждый день у нашего народа рождаются настоящие герои. Например, Мария Колесникова, которая рвет паспорт и дает отпор прямо на границе. Она буквально сломала систему и доказала, что наша борьба — настоящая», — так начала свое выступление Тихановская, затем приведя и другие примеры «героического сопротивления».

В частности, она напомнила о «диджеях Перемен» и о солигорском шахтере Юрии Корзуне, который «приковал себя наручниками в шахте, показывая нам, что рабочие — это не личные рабы Лукашенко».

«И таких героев — огромное множество», «за последний месяц мы стали поистине героическим народом», — добавила госпожа Тихановская, добавив, что поддерживает всех, кто намерен выйти в воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси на «Марш героев».

Это будет уже шестая подряд воскресная акция протеста.

Напомним, самые массовые в истории Беларуси манифестации начались после того, как 9 августа ЦИК объявил о победе Александра Лукашенко на выборах президента, отдав ему 80,1% голосов, а Светлане Тихановской — 10,12%.

Протестующие считают выборы сфальсифицированными, называя настоящим победителем госпожу Тихановскую, требуют отставки Лукашенко, прекращения репрессий и освобождения всех политзаключенных.

Сам Александр Лукашенко утверждает, что «невозможно сфальсифицировать 80% голосов», называет протестующих «крысами» и заявляет о том, что уходить не намерен.

Лидеров протеста арестовывают или высылают из страны. Правозащитники сообщают о тысячах задержанных на мирных акциях протеста и сотнях избитых. С требованием «прекратить аресты и пытки и расследовать исчезновения людей» обратилась к действующим белорусским властям Организация Объединенных Наций.

Сегодня стало известно о том, что арестованная на этой неделе Мария Колесникова, член президиума Координационного совета, вечером 11 сентября была переведена из минского СИЗО на улице Володарского в СИЗО города Жодино. Причины не называются, сообщили «Еврорадио» в пресс-центре Координационного совета.

Ранее, 9 сентября, через своего адвоката, госпожа Колесникова передала в Следственный комитет Беларуси заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ и Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД по признакам похищения, незаконного лишения свободы и угроз убийством.

В заявлении Колесникова рассказала об обстоятельствах ее похищения, которое произошло в центре Минска 7 сентября. По ее словам, похитители угрожали вывезти ее из страны «живой или по частям» либо лишить свободы на срок до 25 лет, создав «проблемы» в тюрьме. Чтобы предотвратить свою высылку из Беларуси, Колесникова порвала на белорусско-украинской границе паспорт, после чего была задержана белорусскими пограничниками. Затем ее арестовали по подозрению в попытке «захвата власти».

Сам Александр Лукашенко заявил в интервью сотрудникам российских государственных СМИ о том, что Колесникова якобы по собственной воле пыталась сбежать из страны.

В понедельник, 14 сентября, на следующий день после оппозиционного «Марша героев» Лукашенко должен прибыть в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Путин заявлял о том, что по просьбе Лукашенко подготовил «резерв из сотрудников (российских) правоохранительных органов», которые могут быть направлены в Беларусь.

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