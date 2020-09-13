Канцлер Австрии: в стране началась вторая волна коронавируса

В воскресенье, 13 сентября, канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о «начале второй волны» эпидемии коронавируса в стране.

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Заявление канцлера Курца приводит телеканал ORF. Напомнив, что в последние дни число выявляемых случаев COVID-19 в Австрии резко растет, глава австрийского правительства заявил: «Сейчас мы переживаем не что иное, как начало второй волны».

«Две недели назад было около 350 случаев заражения в день, вчера — уже более 850. Развитие (событий) особенно драматично в Вене, где регистрируется около 50 процентов всех новых случаев инфицирования в Австрии. И скоро мы достигнем отметки в 1000 новых случаев заражения в день», — говорится в заявлении канцлера, которое цитирует «Новая газета».

При этом рекордное число заболевших за день в Австрии было зафиксировано 26 марта — 1321 человек, отмечает телеканал «Дождь».

Глава австрийского правительства также заявил, что «свет в конце тоннеля» должен появиться в следующем году, но нынешняя осень и зима, в связи с эпидемией коронавируса, «будут тяжелыми для всех нас». Чтобы снизить риски, канцлер призвал сограждан и далее строго соблюдать все предписанные властями санитарные меры: «сокращать количество контактов (с другими людьми), носить маски и как можно лучше соблюдать социальную дистанцию».

Накануне министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер анонсировал ужесточение ограничительных мер — в частности, с 14 сентября по всей стране введут обязательное ношение масок почти во всех закрытых помещениях, будет также ограничено число участников массовых мероприятий.

По данным университета Хопкинса, в Австрии зарегистрировано чуть более 33 тысяч случаев заражения коронавирусом. 756 человек скончались от COVID-19.

Ранее, 11 сентября, «очевидное ухудшение» эпидемиологической ситуации во Франции констатировал премьер-министр Жан Кастекс, представляя решения прошедшего в тот день в Елисейском дворце заседания Совета обороны и безопасности, посвященного ситуации с COVID-19. Исключив повторное введение всеобщего карантина, премьер Франции призвал сограждан к строгому соблюдению санитарных мер.

«Европейская правда» напоминает о том, что об ухудшении коронавирусной статистики заявляли в последние дни и власти других стран: в частности — Великобритании, Чехии, Венгрии, Испании.

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