На воскресном марше в Минске задержаны более 400 человек.

В воскресенье, 13 сентября, Минске прошел очередной протестный марш. По оценкам СМИ, в нем приняло участие, как минимум, 150 тысяч человек. МВД Беларуси сообщило о 3 тысячах участников.

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Как сообщает TUT.BY со ссылкой на МВД Беларуси, по состоянию на 19:00 по местному времени протестные акции в стране завершились практически везде, за исключением Минска. Задержаны несколько сотен человек. В различных районах столицы задержаны более 400 человек.

Во время марша в Минске силовик в маске выстрелил в воздух из помпового ружья. На размещенном на сайте TUT.BY видео видно, как после выстрела от него разбегаются люди. В белорусском МВД сообщили, что выстрел был предупредительным, так как протестующие пытались отбить у силовиков задержанных. Telegram-канал Nexta публикует видеозапись этого же инцидента, снятого с другого ракурса. Видно, что от парковки в направлении протестующих движется около десятка человек, у некоторых скрыты лица. Затем раздается выстрел. После этого люди начинают убегать от стрелявшего.

У дома председателя ЦИК Белоруссии Лидии Ермошиной силовики применили светошумовые гранаты, сообщают издания «Наша нива» в Telegram и «Еврорадио». Официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова назвала эти сообщения «фейком».

Ранее днем белорусский оператор связи «А1 Беларусь» сообщил, что по требованию властей 13 сентября снизил пропускную способность мобильного интернета в Минске. Об этом рассказали в пресс-службе компании. «В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 13 сентября на территории Минска снижена пропускная способность мобильного интернета», — говорится в сообщении.

Кроме Минска протестные акции проходили в Гомеле, Гродно, Бресте, Могилеве, Витебске, Жодино, Лиде, Новополоцке.

В Бресте против демонстрантов применили водометы. Как передает РБК со ссылкой на официального представителя МВД Белоруссии Ольгу Чемоданову, около тысячи участников протестной акции перекрыли движение на пересечении проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Люди водили хороводы, пели песни и выкрикивали лозунги, уточнила она. Милиция применила водомет против протестующих, чтобы восстановить «нормальную жизнедеятельность граждан» и обеспечить безопасность уличного движения. По информации TUT.BY, силовики задерживали протестующих, преследуя во дворах жилых домов.

В Гомеле, передает тот же канал со ссылкой на очевидцев, в конце марша начались точечные задержания.

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