Несколько десятков тысяч человек вышли на марши протеста в Беларуси

Сегодняшний «Марш Героев» в Минске изменил традиционную тактику – вместо акции перед стелой и дворцом президента, люди выдвинулись к постоянной резиденции Лукашенко, которая находится в поселке Дрозды примерно в 3 километрах от Минска. 13 сентября 2020.

Несколько десятков тысяч человек вышли в воскресенье, 13 сентября, в Минске и других городах Беларуси на протестные акции. Полиция задержала несколько десятков человек. В центре Минска не работает мобильный интернет, а к резиденции президента стянули бронетехнику.

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В ходе разгона мирного марша белорусские силовики задержали в Минске уже около 250 человек, сообщает France-Presse со ссылкой на МВД Беларуси. При этом в коммюнике МВД отмечается, что задержания происходили «в разных районах столицы», участников марша задерживали «за использование флагов и другой символики» протеста, а также «за плакаты, содержащие оскорбительные заявления».

Как передает канал TUT.BY, «В Минске на проспекте Независимости сегодня утром была замечена военная техника, в том числе автозаки и машины с колючей проволокой». Задержания начались после полудня, людям «не дают пройти в центр, тем не менее отдельным группам людей этой удается сделать, несмотря на работу силовиков».

Корреспондент RFI передает, что сегодняшний «Марш Героев» в Минске изменил традиционную тактику – вместо акции перед стелой и дворцом президента, люди выдвинулись к постоянной резиденции Лукашенко, которая находится в поселке Дрозды примерно в 3 километрах от Минска.

Как передает TUT.BY, задержания начались после полудня, людям не дают пройти в центр, тем не менее отдельным группам людей этой удается сделать, несмотря на работу силовиков. Минск, 13 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY

Силовики также изменили тактику – вместо задержаний на марше протеста они еще утром начали задержания мелких групп и отдельных граждан в микрорайонах Минска, чтобы не допустить их участия в акции. Тем не менее, в колонне, по предварительным подсчетам, собралось около 100 тысяч человек, она растянута на несколько километров. Задержаний в колонне участников марша не производят.

На самом марше чувствуется «тревожное настроение», передает наш корреспондент. Накануне встречи Лукашенко с Путиным в Сочи белорусы опасаются, что подавление манифестации пройдет жестко. «Лука хочет показать Москве спокойную Беларусь», – говорят участники акции.

Поэтому МВД начало срочную переброску сил ОМОНа к Дроздам, где, кроме Лукашенко, находятся резиденции членов правительства Беларуси, а также главы ЦИК страны Лидии Ермошиной, которой участники марша также обещали «не пройти мимо».

Силовики изменили тактику – вместо задержаний на марше протеста они начали задержания мелких групп и отдельных граждан в микрорайонах Минска, чтобы не допустить их участия в акции. via REUTERS - TUT.BY

В марше, который сейчас движется к резиденции в Дроздах, принимают участие студенты, преподаватели, врачи, труппа Купаловского театра, колонна спортсменов, которые примкнули к протесту. В руках людей лозунги «Лукашенко в автозак», «Верым! Можам! Пераможам!», «Живе, Беларусь!» и лозунги в поддержку арестованной Марии Колесниковой.

В регионах также выходят на акции протеста. По данным TUT.BY, акции в воскресенье, 13 сентября, проходят в Витебске, Гродно, Могилеве, Гомеле, Бресте, Новополоцке, Барановичах, Волковыске, Новогрудке, Бобруйске и Лиде. В Солигорске задержан представитель стачкома «Беларуськалий» Роман Леончик. Об этом сообщает стачком предприятия в своем телеграм-канале. Он, предположительно, находится в Солигорском РОВД.

Преподаватели филологического факультета БГУ записали и разместили в Сети видеообращение, в котором выражают «солидарность и поддержку всем тем, кто отстаивает свое право на свободу мирных собраний и свободу слова».

Колонна протестующих в Минске растянулась на несколько километров. via REUTERS - TUT.BY

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