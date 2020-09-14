Евросоюз экспортирует запрещенные на его территории пестициды в Украину и Россию

Швейцарская НКО Public Eye, международное сообщество специалистов по обработке данных в области энергетики и ресурсов Unearthed, а также британский Greenpeace провели совместное расследование экспорта пестицидов странами Евросоюза. Химические вещества, запрещенные на территории самого ЕС, отправляются за его пределы. Среди крупных импортеров — Украина и Россия.

Реклама Читать далее

Европейская законодательная система позволяет агропромышленным корпорациям торговать за пределами ЕС опасными веществами, запрещенными на территории самого Евросоюза.

С просьбой предоставить им данные по экспорту химических веществ авторы расследования, которое длилось несколько месяцев, обратились в Европейское агентство по химикатам (ECHA), которое администрирует исполнение регламента ЕС о регистрации и разрешении химикатов, а также в соответствующие агентства европейских стран. Таким образом, в руках расследователей оказались тысячи «уведомлений об экспорте», документов, которые должны заполнять предприятия, предполагающие экспортировать химические средства за пределы Евросоюза. Эти документы полностью опубликованы на сайте Public Eye, как и карта экспорта, составленная в результате их подробного изучения.

Расследование показало, что в 2018 году европейские компании продали более 81 000 тонн пестицидов, запрещенных в ЕС в связи с рисками, которые они представляют для здоровья человека и животных, а также для окружающей среды. Страны, которые одобрили 90% этих продаж, — Великобритания, Италия, Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия и Испания.

По импорту пестицидов из ЕС Украина занимает третье место

Среди импортеров третье место занимает Украина, двенадцатое — Россия.

Как рассказал Русской службе RFI эксперт Public Eye, специалист по химическим веществам Лоран Габерель, который является одним из авторов расследования, Украина заинтересовала экологов значительным объемом импорта. В 2018 году в страну поступило 6000 тонн запрещенных в ЕС химических веществ шести видов. Среди них значительное место занимает ацетохлор (производители Corteva и Bayer), гербицид, разработанный компаниями Мonsanto и Zeneca и запрещенный в Евросоюзе с 2011 года. Он чаще всего используется для уничтожения сорняков на посевах сахарной кукурузы, кабачка и сахарной свеклы. Ацетохлор признан канцерогенным веществом, опасным для репродуктивной системы человека при частом контакте, а также загрязняющим грунтовые воды.

Кроме того, приобретенные Украиной химические вещества возвращаются в Евросоюз, где они запрещены, в продуктовых поставках. Украина — третий по объемам поставщик пищевой продукции в ЕС. Как рассказал Лоран Габерель, украинские власти в 2019 году пытались запретить ввоз химических веществ, но столкнулись с серьезным лоббированием со стороны их производителей. По данным Public Eye, заблокировать это решение удалось украинской компании Agri Council.

При этом в 2014 году Брюссель подписал договор с Украиной, усиливающий экономические связи и предусматривающий выравнивание законодательных систем в области торговли. Четыре года спустя Украина стала третим по значению импортером пестицидов из ЕС.

Кроме ацетохлора в Украину попадает другой опасный пестицид, также запрещенный в ЕС, атразин (производитель Syngenta). Это токсичное вещество, являющееся эндокринным дизраптором, используется для борьбы с сорняками на полях кукурузы, картофеля и помидоров. Его запрещение в ЕС также было вызвано тем, что атразин загрязняет грунтовые воды.

Россия импортировала в 2018 году 1700 тонн запрещенных в ЕС химических веществ девяти видов. Среди них также запрещенные в единой Европе уже почти десять лет гербициды прописохлор и тепралоксидим (применяются в борьбе с сорняками на посевах сои и сахарной свеклы). Оба вещества проникают в грунтовые воды и загрязняют их, угрожают репродуктивной системе человека при частом использовании, а тепралоксидим, кроме того, и очень опасен для пчел.

Эксперт подчеркивает, что некоторые из этих веществ, запрещенных в ЕС, чрезвычайно устойчивы, их следы исследователи находят в грунтовых водах через десять лет после того, как применение было остановлено.

Пестициды в ЕС закупают почти все страны постсоветского пространства: Азербайджан (80 тонн), Армения (22 тонны), Беларусь (66 тонн), Грузия (42 тонны), Казахстан (80 тонн), Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан (по 20 тонн).

В связи с пандемией Covid-19 авторы расследования не смогли продолжить изучение воздействия химикатов в странах-импортерах, но во многих странах, в частности, в Украине, им помогали местные эксперты.

Страны-импортеры предупреждены о рисках

Как сказал RFI Лоран Габерель, еще до начала расследования его авторам было известно о существовании подобной практики — сбыте запрещенных химических веществ за пределы ЕС. «Но мы не представляли себе, о каких объемах идет речь. Они оказались внушительными». На предложение прокомментировать эти данные откликнулись не все страны. В Германии агентство по экспорту химических веществ отметило, что европейское законодательство в этой области является одним из самых ограничительных. «Нам ответили, что вместо того, чтобы еще более усиливать ограничения, европейские страны предпочитают уговаривать страны-экспортеры изменять их собственные законодательства, то есть ведут «зеленую дипломатию». Это мало вяжется, например, с лоббированием интересов производителей химикатов в Украине», — рассказывает эксперт.

НКО также получила ответ из Брюсселя — правительства стран-экспортеров знают, что покупают опасные, запрещенные вещества. Каждая партия сопровождается соответствующей справкой, в которой объясняются риски.

Девять новых пестицидов с 2019 года

Продажей химических веществ за границы ЕС занимаются около тридцати компаний. Крупнейшим экспортером запрещенных веществ является Syngenta. В 2018 году объемы ее экспорта были втрое больше, чем экспорт ближайшего конкурента компании, международного концерна Corteva. Заводы Syngenta расположены во многих европейских странах, большинство — в Великобритании и Франции. Экспортом химикатов занимаются и сравнительно небольшие компании, Public Eye приводит примеры итальянской Finchimica и германской Alzchem.

В общей сложности на экспорт уходит 41 запрещенный пестицид, все они были запрещены из-за таких потенциальных рисков, как летальный исход в случае непосредственного вдыхания, врожденные дефекты, нарушения репродуктивной или гормональной системы, рак, загрязнение источников питьевой воды, токсичность для экосистем.

В 2019 году европейские власти разрешили экспорт девяти видов запрещенных пестицидов дополнительно, общим объемом 8000 тонн.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться