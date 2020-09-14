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Евросоюз экспортирует запрещенные на его территории пестициды в Украину и Россию

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Profissionais da agricultura temem pela colheita de seus produtos diante da falta de mão de obra provocada pela pandemia.
Profissionais da agricultura temem pela colheita de seus produtos diante da falta de mão de obra provocada pela pandemia. © REUTERS - Christian Hartmann
Гелия Певзнер
5 мин

Швейцарская НКО Public Eye, международное сообщество специалистов по обработке данных в области энергетики и ресурсов Unearthed, а также британский Greenpeace провели совместное расследование экспорта пестицидов странами Евросоюза. Химические вещества, запрещенные на территории самого ЕС, отправляются за его пределы. Среди крупных импортеров — Украина и Россия.

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Европейская законодательная система позволяет агропромышленным корпорациям торговать за пределами ЕС опасными веществами, запрещенными на территории самого Евросоюза.

С просьбой предоставить им данные по экспорту химических веществ авторы расследования, которое длилось  несколько месяцев, обратились в Европейское агентство по химикатам (ECHA), которое администрирует исполнение регламента ЕС о регистрации и разрешении химикатов, а также в соответствующие агентства европейских стран. Таким образом, в руках расследователей оказались тысячи «уведомлений об экспорте», документов, которые должны заполнять предприятия, предполагающие экспортировать химические средства за пределы Евросоюза. Эти документы полностью опубликованы на сайте Public Eye, как и карта экспорта, составленная в результате их подробного изучения.

Расследование показало, что в 2018 году европейские компании продали более 81 000 тонн пестицидов, запрещенных в ЕС в связи с рисками, которые они представляют для здоровья человека и животных, а также для окружающей среды. Страны, которые одобрили 90% этих продаж, — Великобритания, Италия, Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия и Испания.

По импорту пестицидов из ЕС Украина занимает третье место

Среди импортеров третье место занимает Украина, двенадцатое — Россия.

Как рассказал Русской службе RFI эксперт Public Eye, специалист по химическим веществам Лоран Габерель, который является одним из авторов расследования, Украина заинтересовала экологов значительным объемом импорта. В 2018 году в страну поступило 6000 тонн запрещенных в ЕС химических веществ шести видов. Среди них значительное место занимает ацетохлор (производители Corteva и Bayer), гербицид, разработанный компаниями Мonsanto и Zeneca и запрещенный в Евросоюзе с 2011 года. Он чаще всего используется для уничтожения сорняков на посевах сахарной кукурузы, кабачка и сахарной свеклы.  Ацетохлор признан канцерогенным веществом, опасным для репродуктивной системы человека при частом контакте, а также загрязняющим грунтовые воды.

Кроме того, приобретенные Украиной химические вещества возвращаются в Евросоюз, где они запрещены, в продуктовых поставках. Украина — третий по объемам поставщик пищевой продукции в ЕС. Как рассказал Лоран Габерель, украинские власти в 2019 году пытались запретить ввоз химических веществ, но столкнулись с серьезным лоббированием со стороны их производителей. По данным Public Eye, заблокировать это решение удалось украинской компании Agri Council.

При этом в 2014 году Брюссель подписал договор с Украиной, усиливающий экономические связи и предусматривающий выравнивание законодательных систем в области торговли. Четыре года спустя Украина стала третим по значению импортером пестицидов из ЕС.

Кроме ацетохлора в Украину попадает другой опасный пестицид, также запрещенный в ЕС, атразин (производитель Syngenta). Это токсичное вещество, являющееся эндокринным дизраптором, используется для борьбы с сорняками на полях кукурузы, картофеля и помидоров. Его запрещение в ЕС также было вызвано тем, что атразин загрязняет грунтовые воды.

Россия импортировала в 2018 году 1700 тонн запрещенных в ЕС химических веществ девяти видов. Среди них также запрещенные в единой Европе уже почти десять лет гербициды прописохлор и тепралоксидим (применяются в борьбе с сорняками на посевах сои и сахарной свеклы). Оба вещества проникают в грунтовые воды и загрязняют их, угрожают репродуктивной системе человека при частом использовании, а тепралоксидим, кроме того, и очень опасен для пчел.

Эксперт подчеркивает, что некоторые из этих веществ, запрещенных в ЕС, чрезвычайно устойчивы, их следы исследователи находят в грунтовых водах через десять лет после того, как применение было остановлено.

Пестициды в ЕС закупают почти все страны постсоветского пространства: Азербайджан (80 тонн), Армения (22 тонны), Беларусь (66 тонн), Грузия (42 тонны), Казахстан (80 тонн), Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан (по 20 тонн).

В связи с пандемией Covid-19 авторы расследования не смогли продолжить изучение воздействия химикатов в странах-импортерах, но во многих странах, в частности, в Украине, им помогали местные эксперты.

Страны-импортеры предупреждены о рисках

Как сказал RFI Лоран Габерель, еще до начала расследования его авторам было известно о существовании подобной практики — сбыте запрещенных химических веществ за пределы ЕС. «Но мы не представляли себе, о каких объемах идет речь. Они оказались внушительными». На предложение прокомментировать эти данные откликнулись не все страны. В Германии агентство по экспорту химических веществ отметило, что европейское законодательство в этой области является одним из самых ограничительных. «Нам ответили, что вместо того, чтобы еще более усиливать ограничения, европейские страны предпочитают уговаривать страны-экспортеры изменять их собственные законодательства, то есть ведут «зеленую дипломатию». Это мало вяжется, например, с лоббированием интересов производителей химикатов в Украине», — рассказывает эксперт.

НКО также получила ответ из Брюсселя  — правительства стран-экспортеров знают, что покупают опасные, запрещенные вещества. Каждая партия сопровождается соответствующей справкой, в которой объясняются риски.

Девять новых пестицидов с 2019 года

Продажей химических веществ за границы ЕС занимаются около тридцати компаний. Крупнейшим экспортером запрещенных веществ является Syngenta. В 2018 году объемы ее экспорта были втрое больше, чем экспорт ближайшего конкурента компании, международного концерна Corteva. Заводы Syngenta расположены во многих европейских странах, большинство — в Великобритании и Франции. Экспортом химикатов занимаются и сравнительно небольшие компании, Public Eye приводит примеры итальянской  Finchimica и германской Alzchem.

В общей сложности на экспорт уходит 41 запрещенный пестицид, все они были запрещены из-за таких потенциальных рисков, как летальный исход в случае непосредственного вдыхания, врожденные дефекты, нарушения репродуктивной или гормональной системы, рак, загрязнение источников питьевой воды, токсичность для экосистем.

В 2019 году европейские власти разрешили экспорт девяти видов запрещенных пестицидов дополнительно, общим объемом 8000 тонн.

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