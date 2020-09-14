Пятый воскресный марш в Минске — демонстранты сломали план властей

На карте протестующего Минска появилась новая точка — vip-поселок Дрозды с резиденцией Лукашенко и коттеджами персон из его окружения. В воскресенье, 13 сентября, участники «Марша героев» дошли до дома главы ЦИК Лидии Ермошиной.

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После месяца протестов силовой блок власти вернулся к тотальному преследованию своих оппонентов — всю неделю заводились уголовные и административные дела на участников еще августовских протестов, людей задерживали ежедневно, минивэны без номеров и с пассажирами в оливковой форме без знаков различия курсировали по микрорайнам Минска — в местах активности жителей.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Назначен новый генпрокурор — прокуратура стала рассылать пресс-релизы о всевозможных карах для участников протестов, в том числе о наказании за организацию формирований вроде народных дружин или отрядов самообороны — это одна из самых популярных тем в дворовых и районных телеграм-чатах. В субботу задерживали с применением физической силы участниц женского марша.

Воскресный Марш героев расценивался многими как переломный — или запуганные белорусы не пойдут на улицы, или власть снова ответит жестокостью на мирный протест. Накануне встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи нынешней белорусской власти, похоже, хотелось показать Кремлю успокоенную страну, а не сотни тысяч демонстрантов в центре Минска.

Военная техника против «Марша героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Не получилось — в столице количество протестующих превышало сто тысяч, в Бресте, как выразилась пресс-служба МВД, «около тысячи человек в центре перекрестка водили хороводы, пели песни и выкрикивали различные лозунги» — «с целью восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения был использован водомет», задерживали людей в Гродно, Гомеле, Новополоцке и других городах Беларуси.

Блокировка не удалась

Хотя в руководстве МВД и утверждают о внимании к каждому, кто выходит на несанкционированные акции, ресурсов у белорусских силовиков, по-видимому, не хватает на всех недовольных итогами выборов.

У стелы «Минск — город-герой». «Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Все значимые перекрестки проспекта Независимости с прилегающими улицами были блокированы с участием военной техники, некоторые колонны, сформированные в районах столицы, разгонялись, участников погружали в автозаки, в традиционных местах сбора протестующих было уже непривычно немноголюдно.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Собравшиеся тревожились, рассуждали о неправильном и непонятном плане — идти по непривычному маршруту в Дрозды вместо традиционных уже стелы «Минск — город-герой» и Дворца независимости. Поселок Дрозды расположен в границах минской кольцевой дороги, в 90-х здесь находились резиденции западных послов, в 1998 году Лукашенко их отсюда выселил со скандалом, сейчас тут находится его резиденция, а также более 150 коттеджей бывших и нынешних топ-чиновников белорусского государства, персон, близких к Лукашенко, в том числе главы Центризбиркома Лидии Ермошиной.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Обходными путями маленьким колоннам все же удалось соединиться в многотысячную, которая пошла долгим круговым путем к Дроздам — не менее 20 километров. Были и стычки — на улице Орловской (ближний путь к Дроздам). Протестующие скандировали традиционное «Жыве Беларусь!», «Трибунал!», «Лукашенко в автозак!», у станции метро «Пушкинская», где милиция ежедневно ликвидирует, а горожане восстанавливают мемориал в память расстрелянного мирного демонстранта, — «Тарайковский — наш герой!», «Не забудем, не простим!».

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Очень много придуманных в последние дни флагов районов города — в красно-белых тонах на них изображены символы-названия (Чижовка — чиж, Червенский рынок — торговые весы, Комаровка — красно-белый комар). Настроения, правда, уже не такие карнавальные, как на предыдущих маршах, особенно у тех небольших колонн, которые прорывались через милицейские кордоны.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

«Я пойду и на следующий марш, а что остается делать? Лукашенко нас всех поименно найдет и закатает в асфальт, если мы сдадимся, — говорит корреспонденту RFI тридцатипятилетняя Ольга из IT-компании. — 16 — 17 августа я думала, что уже все, мы победили, но он так просто не уйдет. Пойду снова на марши, только близкая зима пугает, хотелось бы, чтобы он ушел до морозов».

Отдельными колоннами шли актеры Купаловского театра. «Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Отдельными колоннами шли актеры Купаловского театра (14 сентября Национальный академический театр имени Янки Купалы отмечает 100-летие, практически вся труппа уволилась после августовских событий), известные белорусские спортсмены, представители IT-компаний.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов, побывавший в начале августа на Окрестина, подчеркивает, что приходит на марши не как политик, а как белорус с активной гражданской позицией.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

«У меня нет пессимизма, что протест выдохнется. Несогласные есть и в системе, их много, я это точно знаю, — говорит Николай Козлов, в прошлом подполковник милиции. — И в Следственном комитете, и в прокуратуре, и в милиции люди увольняются. Да, это не массовая волна, но люди уходят, оставшиеся — думают. Лукашенко теряет поддержку и внутри собственной системы. Да и сегодня он не выиграл, он уже не покажет Путину картинку, мол, я снова хозяин положения, не может он уже контролировать Минск, да и вообще всю Беларусь — это тесто уже под крышку не загонишь».

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

«Без забастовки рабочих не победим, — считает пенсионер Владимир. — Смотрите, людей перестали бить, как только взбунтовались тракторный, шахтеры в Солигорске, БелАЗ. Вот тогда Лукашенко и вправду занервничал. Как только забастовку уняли, снова стали бить, задерживать, сажать. Девчонок даже бьют. Только с рабочими победим, а на наши плакаты-цветочки ему плевать».

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

После драматичного противостояния участников акции и силовиков на подходах к Дроздам у торгового центра «Арена-Сити» основная колонна демонстрантов развернулась в обратном направлении. Часть протестующих все же дошла до дома Ермошиной. Были задержания, причем, как сообщают очевидцы, во время разгона некоторые демонстранты прятались в домах жителей Дроздов. Любопытный факт, учитывая состав жителей этого поселка. Применение светошумовых гранат подтверждается участниками, но отрицается МВД.

«Марш героев» в Минске 13 сентября 2020. © RFI

Всего, по данным МВД, на мирных акциях протеста по всей Беларуси было задержано 744 человека. 10 журналистов, задержанные в субботу и воскресенье, остаются в изоляторах в ожидании судов.

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