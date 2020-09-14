«Сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с народом»: Тихановская обратилась к Путину

Светлана Тихановская на встрече с белорусской общиной в Варшаве, 9 сентября 2020 г.

Соперница Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его встречи с Лукашенко в Сочи, в понедельник, 14 сентября. Обращение опубликовано в телеграм-канале «Пул Первой».

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«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах», — заявила Светлана Тихановская.

Она выразила сожаление в связи с тем, что Москва предпочла «вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом».

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Лукашенко проведут переговоры в Сочи 14 сентября. Пресс-конференции и подписания документов по итогам встречи не планируется. Это первый визит в другую страну Лукашенко после начала массовых протестов в Беларуси. 14 сентября

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