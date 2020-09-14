У границы с Польшей начинаются российско-белорусские военные учения

Российско-белорусские военные учения «Славянское братство — 2020» начинаются в понедельник, 14 сентября, на Брестском полигоне недалеко от границы с Польшей, сообщили в Минобороны России.

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Учения пройдут с 14 по 25 сентября под Брестом с участием более 800 военнослужащих и 170 единиц боевой техники из двух стран. От России в них участвуют 300 военнослужащих и 70 единиц боевой техники Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ.

В Москве подчеркивают, что решение о проведении учений было приняло еще в октябре прошлого года, а сами учения «Славянское братство» ежегодно проводятся с 2015 года на территории стран-участниц. Подчеркивается также, что учение проводится по контртеррористической тематике и не направлено против других стран.

Учения «Славянское братство» начались в день, когда Владимир Путин и Александр Лукашенко должны провести переговоры в Сочи на фоне массовых протестных акций в Беларуси.

Ранее в Сербии сообщили, что отказались от участия в учениях «Славянское братство — 2020» по настоятельной рекомендации Брюсселя. Минобороны Сербии заморозило все международные учения на полгода.

4 сентября в Литву прибыли американские военные, танки и БТР на расширенные учения недалеко от границы с Беларусью. В Вильнюсе подчеркивают, что учения носят оборонительный характер и не направлены против кого-либо из соседей, в том числе Беларуси.

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