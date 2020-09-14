Штаб Бабарико сообщил о задержании еще одного члена Координационного совета Беларуси

В Беларуси задержали еще одного представителя Координационного совета оппозиции Константина Титова. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает TUT.BY со ссылкой на штаб незарегистрированного кандидата в президенты Бабарико.

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Обстоятельства задержания пока неизвестны. Адвокат Наталья Кисель подтвердила изданию «Наша Нива» информацию о задержании.

В настоящий момент «за решеткой» находятся большинство членов президиума Координационного совета. Еще часть вынужденно уехала из страны. На свободе в Беларуси находится только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

Тем не менее в Координационном совете заявили, что продолжат работу. «Многих беспокоит вопрос, как совет будет действовать без президиума. Отвечаем: согласно изменениям в регламенте от 6.09.2020, в случае если у членов президиума нет возможности принимать решения, решения в совете принимаются основным составом совета простым большинством голосов», – цитирует TUT.BY заявление Координационного совета белорусской оппозиции.

В тот же день министр иностранных дел Швеции Анн Линде встретилась с членом Координационного совета и доверенным лицом Светланы Тихановской Ольгой Ковальковой.

«Плодотворная встреча в Стокгольме с представителем белорусской оппозиции Ольгой Ковальковой. Мы обсудили пути (возобновления - RFI) национального диалога в Беларуси. Репрессии и насилие в отношении мирных участников манифестаций совершенно неприемлемы», – написала в Twitter шведский министр.

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