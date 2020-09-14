«Экономика в основе всего»: Путин обещал Лукашенко кредит на 1,5 млрд долларов. На фото: Путин и Лукашенко в Сочи в феврале 2019.

14 сентября в Сочи прошла встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина, в ходе которой стороны договорились о предоставлении нового кредита Беларуси в размере 1,5 млрд долларов. Лукашенко также заверил Путина, что его «страна живет обычной жизнью».

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«Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент государственный кредит в 1,5 млрд долларов, и мы эту договоренность исполним», — сказал Владимир Путин. «Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках», — добавил он.

На 31 марта 2020 года внешний государственный долг Беларуси по двусторонним кредитам правительства России и российского ВЭБ составлял 7,925 млрд долларов, поясняет по этому случаю РБК. В 2020 году, согласно бюджету Беларуси, ее выплаты по долгу по кредитам РФ должны составить 1,25 млрд долларов.

25 августа глава Минфина Беларуси Юрий Селиверстов сообщил, что Минск прорабатывает с российскими банками возможность рефинансирования госдолга. 27 августа Лукашенко сообщил, что Минск достиг договоренности с Москвой о рефинансировании кредита на 1 млрд долларов. «Мы договорились с президентом России... То есть мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — цитирует его слова РБК.

«Экономика превыше всего. Мы всегда придерживаемся этой линии. Надо теснее держаться с нашим старшим братом», — заявил в Сочи Лукашенко.

«Улыбка» Лукашенко

Владимир Путин по итогам встречи назвал логичным и своевременным предложение начать работу по изменению Конституции Беларуси. «Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, это логично, своевременно, целесообразно», — сказал он. Помимо этого, Путин отметил, что в сложившейся в стране ситуации белорусы должны разбираться сами: «Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу».

Сам Александр Лукашенко на встрече, которая транслировалась российским телевидением, заявил, что «с улыбкой» следит за тем, что происходит в стране, поблагодарив Путина и других «причастных» за поддержку. «У нас в субботу марш женщин и девушек, в воскресенье — общий марш. В субботу и воскресенье. В обычные дни страна живет обычной жизнью. Да и в субботу и воскресенье часть Минска мы освобождаем, чтобы люди могли, если у них есть желание, пройтись по этой части. Но, главное, и я это постоянно говорю, не переходить черту», — заявил Лукашенко.

«Мы не воевали, мы не стреляли, мы не бросались даже палками в Беларуси, две стороны, которые противостоят, но продемонстрировали свою решимость, что если там, за пределами белорусских границ, кому-то хочется почесать руки, мы можем почесать в любой момент. И, что мне очень приятно, я вам очень благодарен, вы продемонстрировали это, что белорусские границы — это границы Союзного государства», — передает слова Лукашенко TUT.BY

Назвав события в Беларуси «уроком для всех постсоветских республик», он заявил, что по вопросам обороны у них с Путиным противоречий нет. Так, Лукашенко рассказал, что уже дал команду своему министру обороны, и рассчитывает, что Путин поступит аналогично, и тогда страны спланируют учения «на годы вперед». «Один из уроков нынешней ситуации в Беларуси мы увидели. Ну зачем брязгать гусеницами у границ Союзного государства? — прокомментировал Лукашенко учения НАТО в Литве, вблизи с белорусской границей.

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