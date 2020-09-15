ЕС не признает легитимность Лукашенко и завершает подготовку санкций

Европейский союз не признает Александра Лукашенко легитимным президентом Беларуси и завершает подготовку санкций в отношении представителей его режима. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на сессии Европарламента во вторник, 15 сентября. Его цитирует агентство France-Presse.

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«Мы считаем, что выборы 9 августа были сфальсифицированы, и не признаем Лукашенко легитимным президентом Беларуси», — заявил Боррель.

Он добавил, что Евросоюз готовится ввести санкции в отношении «большого числа ответственных за насилие, репрессии, фальсификацию результатов выборов» в Беларуси. Боррель выразил надежду, что санкции согласуют до заседания Европейского совета 24—25 сентября. Решение должно быть принято в Брюсселе на встрече глав МИД стран Евросоюза в следующий понедельник.

По его словам, дополнительные санкции могут быть рассмотрены, если ситуация в Беларуси «продолжит ухудшаться». Он призвал власти Беларуси «положить конец насилию, незаконным задержаниям» и начать «национальный диалог». Европейский союз готов поддержать «любую заслуживающую доверия инициативу» в направлении диалога, отметил Боррель.

По его словам, наилучшим выходом из политического кризиса стали бы новые президентские выборы под контролем ОБСЕ. Однако глава европейской дипломатии выразил сожаление в связи с тем, что пока Брюсселю не удалось вступить в контакт с белорусскими властями. «Все осложняет решительное намерение Лукашенко остаться у власти при, вероятно, усиливающейся поддержки Москвы», — добавил Жозеп Боррель.

Глава европейской дипломатии также сообщил, что Евросоюз пересматривает отношения с Беларусью, чтобы определить сферы, в которых контакты следует приостановить, и сферы, в которых связи должны укрепиться. Боррель в частности заявил о необходимости поддержать гражданское общество Беларуси.

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