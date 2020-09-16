COVID-19, климат, миграция, внешняя политика: глава Еврокомиссии поставила перед ЕС новые задачи

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила 16 сентября с программной ежегодной речью в Европарламенте, который собрался на пленарное заседание в Брюсселе.

Новые задачи по снижению выбросов парниковых газов. Масштабные инвестиции в новые технологии. Создание «европейского союза здравоохранения». «Реактивная» внешняя политика в отношении Беларуси, России и Турции. Общая миграционная политика и замена Дублинского соглашения о приеме беженцев. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила 16 сентября с программной ежегодной речью в Европарламенте, который собрался на пленарное заседание в Брюсселе.

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Урсула фон дер Ляйен, возглавившая исполнительный орган ЕС в декабре 2019 года, впервые выступила с ежегодной речью о состоянии Евросоюза перед европейскими депутатами. Она отметила, что нынешний кризис, вызванный пандемией коронавируса, усилил единство и солидарность 27 государств. Для Европы настал момент, когда необходимо поставить новые амбициозные задачи и усилить взаимодействие в ключевых вопросах, отметила глава Еврокомиссии (ЕК).

Климат. Урсула фон дер Ляйен предложила усилить борьбу с глобальным потеплением и пересмотреть задачи по снижению выбросов парниковых газов. К 2030 году эти выбросы надо снизить на 55 процентов по сравнению с 1990 годом. Пока официальной целью ЕС остается снижение выбросов на 40%.

Внешняя политика. В своей программной речи глава Еврокомиссии раскритиковала слишком медленное реагирование ЕС на внешние вызовы. Урсула фон дер Ляйен высказалась за изменение механизма принятия ключевых решений — не единогласно, а квалифицированным большинством.

Глава ЕК выступила за более решительную поддержку Евросоюзом протестного движения в Беларуси. «Выборы, из-за которых люди вышли на улицу, не были ни честными, ни свободными. А жесткий ответ властей на это — постыден», — сказала фон дер Ляйен подчеркнув, что народ Беларуси не является «фигурой на чьей-то шахматной доске» и «должен получить право самостоятельно выбирать свое будущее».

Накануне, 15 сентября, в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель напомнил об идущей полным ходом подготовке европейских санкций против белорусских руководителей. Боррель также повторил, что ЕС не признает результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа и не считает Александра Лукашенко «легитимно избранным президентом» страны.

Миграция. Глава Еврокомиссии потребовала от «всех стран ЕС активизации усилий» для решения проблемы миграции. Пограничные европейские страны, принимающие беженцев, критикуют партнеров по ЕС за недостаточную помощь и солидарность в поиске ответа на общий для Европы вызов.

Урсула фон дер Ляйен напомнила, что 23 сентября Еврокомиссия представит проект миграционной реформы в ЕС. Глава ЕК заранее объявила о намерении отменить т.н. Дублинское соглашение, которое определяет правила предоставления убежища в Евросоюзе. Согласно этому договору, мигранты должны подавать ходатайства о получении убежища в той стране, где они впервые пересекли границу Евросоюза. Урсула фон дер Ляйен объявила, что Дублинское соглашение будет «заменено новой европейской системой регулирования миграции».

Инвестиции в ITи «зеленые» технологии. Глава ЕК уточнила детали плана ЕС по перезапуску экономики за счет общего фонда объемом 750 млрд евро. Создание этого фонда 27 стран согласовали в июле на беспрецедентных условиях: общий долг (выпуск долговых облигаций от имени ЕС) и выделение более чем половины средств в виде субсидий (грантов), а не подлежащих возврату кредитов. 20% средств общеевропейского фонда пойдут на инвестиции в IT-технологии. А 30% всего займа составят деньги, полученные на рынке путем выпуска т.н. «зеленых» долговых облигаций (ценные бумаги, выпускаемые для привлечения средств на финансирование проектов, связанных с охраной/улучшением окружающей среды).

«Союз здравоохранения». Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости усиления единства и координации стран ЕС в вопросах здравоохранения, относящихся сейчас к компетенции властей каждого государства. Она объявила о намерении создать европейское агентство биомедицинских исследований и разработок по американской модели. В США Управление перспективных биомедицинских исследований и разработок министерства здравоохранения (BARDA) обладает значительным бюджетом для работы с фармацевтическими компаниями. Эти средства идут на инвестиции и страхование рисков, возникающих при разработке и производстве лекарств и вакцин.

Глава Еврокомиссии также осудила т.н. «вакцинный национализм» государств, идущих на миллиардные траты в условиях жесткой конкуренции за будущие поставки вакцин от COVID-19. «Получить вакцину недостаточно», к ней нужно обеспечить равный доступ для всех, ибо «никто из нас не будет в безопасности, пока мы все не будем в безопасности», — подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

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