Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье об угрозе национальной безопасности

Мария Колесникова на протестном марше в Минске 6 августа 2020 года.

Члену президиума координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой предъявили обвинение по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает белорусский СК.

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38-летней Колесниковой вменяют часть 3 статьи 361 УК Беларуси (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет). Наказание по этой статье предусматривает от двух до пяти лет лишения свободы.

В призывах к каким именно действиям обвиняют Колесникову, в УК не уточнили.

Ранее, 9 сентября, адвокат Колесниковой сообщила, что ее подзащитную подозревают в попытке захвата власти.

Мария Колесникова находится в СИЗО в Жодино. О ее задержании стало известно 8 сентября. Днем ранее Колесникову похитили в центре Минска. Ее попытались насильно выслать в Украину, однако она порвала свой паспорт на границе и осталась в стране.

О создании Координационного совета объявила 14 августа лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская. 20 августа генеральный прокурор Беларуси сообщил о возбуждении уголовного дела по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Вместе с Колесниковой по этому делу проходит также юрист Координационного совета Максим Знак. Он также находится под стражей.

В настоящий момент все члены президиума Координационного совета за исключением лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексиевич либо задержаны, либо находятся за пределами Беларуси.

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