Тихановская пообещала гарантии Лукашенко, если он уйдет «по-человечески»

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что предоставит Александру Лукашенко гарантии безопасности, если он мирно уйдет со своего поста и откажется от власти. Об этом она сказала в интервью украинскому изданию «Левый берег».

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«Это все обсуждаемо. Конечно, если мирно уйдет, по-человечески, то такая вероятность есть. Можно даже сказать уверенность. Лично я должна говорить за всех людей. И мнение всех людей будет учитываться в этом вопросе», — заявила Тихановская.

На вопрос, получит ли Лукашенко гарантии безопасности, Тихановская ответила: «Да. Даже больше».

«Никто не хочет крови, никто не хочет войны, в том числе и я. Никто не хочет, чтобы что-то выдохлось. Мы просто хотим, чтобы либо этот человек ушел, либо чтобы начался диалог о передаче власти временному управлению и проведении новых свободных выборов», — отметила она.

При этом, по словам Тихановской, в случае ухода Лукашенко кардинальных перестановок в правительстве не будет. «Многие из тех, кто работает сейчас в правительстве, наверняка находятся на своем месте. Это люди профессиональные, они знают, как работать. Из-за того, что у нас любая инициатива пресекается, из-за того, что у нас система запугивания в вертикали власти, они не могут высказать свое мнение, работать так, как считают нужным, не могут пойти на диалог с людьми, потому что это не приветствуется свыше. Поэтому кардинальных перестановок не будет. Если люди хотят работать, они будут работать. Только уже на благо белорусов», — подчеркнула она.

Комментируя это интервью Светланы Тихановской, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Лукашенко не нуждается в гарантиях безопасности. «Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии», — приводит слова Пескова агентство ТАСС.

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