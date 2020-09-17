Европарламент принял резолюцию по Беларуси и вмешательству России

Европарламент осудил «гибридное вмешательство» России в дела Беларуси, а также отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом после 5 ноября.

Европейский парламент осудил власти Беларуси за репрессии и фальсификацию результатов выборов президента, призвал руководство ЕС к срочному введению широких санкций против белорусского руководства, а также к масштабной поддержке гражданского общества страны. Потребовав освобождения всех незаконно задержанных в Беларуси, Европарламент осудил «гибридное вмешательство» России в дела страны, а также отказался признавать Александра Лукашенко легитимным президентом после 5 ноября.

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В этот четверг, 17 сентября, за резолюцию по ситуации в Беларуси проголосовали 574 депутата Европейского парламента (ЕП), против высказались 37, воздержались — 82.

Европарламент заявил, что не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении срока его полномочий 5 ноября. Поскольку президентские выборы 9 августа прошли в Беларуси с явным нарушением международных стандартов, европейские депутаты поддерживают «требование белорусского народа о скорейшей организации новых, свободных и справедливых выборов под наблюдением ОБСЕ».

Депутаты призвали страны ЕС к скорейшему введению санкций против «широкой группы» лиц, ответственных за фальсификацию результатов выборов и «жестоких репрессий» в отношении оппозиции и участников мирных протестов. Европарламент особо подчеркнул, что под санкции должен попасть сам Александр Лукашенко.

Европейский союз готовит персональные санкции против белорусских руководителей (визовый запрет и замораживание авуаров). «Черный список» должен быть утвержден до саммита ЕС 24-25 сентября, — заявил депутатам ЕП в минувший вторник глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Пока неизвестно, попадет ли под персональные санкции сам Александр Лукашенко. Страны Балтии уже ввели запрет на въезд для бессменного главы Беларуси и 29 руководителей страны (всех силовых ведомств и ЦИК).

Европарламент в резолюции от 17 сентября также потребовал немедленного и безоговорочного освобождения всех произвольно задержанных до и после выборов, в том числе лидеров оппозиции и членов Координационного совета. ЕП требует проведения независимого и эффективного расследования «ужасающих актов насилия, жестоких репрессий и пыток в отношении мирных демонстрантов и задержанных», а также связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова.

Депутаты Европарламента выражают поддержку Координационному совету и всему народу Беларуси в его законных требованиях об организации новых выборов, о соблюдении основных прав и свобод.

Европарламент осуждает «гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Беларуси, в частности, направление так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников — в вооруженные силы и правоохранительные органы», — говорится в резолюции. Депутаты ЕП призывают Москву «прекратить любые скрытые или явные попытки вмешательства во внутренние процессы в Беларуси». Европарламент призывает Совет глав государств и правительств ЕС изучить возможность включения в санкционный список «российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси».

Парламент требует от исполнительных органов ЕС увеличить финансовую поддержку белорусского гражданского общества, а также облегчить и ускорить возможности выезда в ЕС для белорусов, нуждающихся в политическом убежище или медицинской помощи в результате репрессий.

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