«Мы стоим на грани страшной катастрофы»: Лукашенко заявил о закрытии границ с Польшей и Литвой

Выступая на женском форуме «За Беларусь», Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной.

Выступая на женском форуме «За Беларусь», Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает TUT.BY.

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«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть государственную границу с запада — прежде всего с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — заявил Лукашенко.

Заявив, что он «не желает, чтобы наша страна воевала», он добавил, что хочет обратиться к народам Литвы, Польши и Украины: «Остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне». Лукашенко также призвал женщин не волноваться, так как «мужики решат эту проблему», передает TUT.BY.

«Нельзя довести до горячей войны. В их арсенале осталось совсем немного приемов, и мы стоим на грани страшной катастрофы. Если они (Польша и Литва. — Прим. TUT.BY) сунутся сюда, мы вынуждены будем отвечать. Мы не станем на колени, даже если останемся в одиночку», — цитирует издание его слова.

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