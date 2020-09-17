Независимые СМИ Беларуси вышли без фотографий из-за ареста двух корреспондентов
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Освещавшие протесты в Беларуси фотожурналисты Александр Васюкович и Владимир Гридин были задержаны вечером 13 сентября и осуждены на 11 суток административного ареста.
Главные страницы независимых СМИ в Беларуси вышли в четверг, 17 сентября, без фотографий в знак солидарности с арестованными фотокорреспондентами, сообщает «Радыё Свабода».
Свои материалы СМИ сопровождают подписью: «Тут должно было быть фото. Но сделать его некому. Фотокорреспондентов Александра Васюковича и Владимира Гридина арестовали «за участие в несанкционированной акции».
Фотожурналисты Александр Васюкович и Владимир Гридин были задержаны вечером 13 сентября и осуждены на 11 суток административного ареста. Свои профессиональные обязанности они исполняли, освещая акцию протеста «Марш героев». Суд Фрунзенского района признал их виновными в нарушении порядка организации и проведения массовых мероприятий. Они находятся в минском изоляторе на Окрестина, в суде присутствовали по Skype.
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