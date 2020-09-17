Польша предложила создать европейский фонд помощи Беларуси

Варшава предложит лидерам Евросоюза разработать «план Маршалла» для Беларуси, который будет включать создание стабилизационного фонда на сумму не менее 1 млрд евро. Об этом заявил в четверг, 17 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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«Этот план предусматривает создание стабилизационного фонда, возможно с участием Международного валютного фонда и европейских фондов», – сказал глава польского правительства во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Литвы Саулюсом Сквернялисом в Вильнюсе. «Фонд должен «позволить белоруской экономике в ее текущей ситуации стабилизироваться и оправдать ожидания инвесторов», – добавил он, подчеркнув, что на первом этапе понадобится потребуется как минимум 1 млрд евро.

Ранее официальный представитель администрации премьер-министра Польши сообщил, что Матеуш Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия и Словакия) представит на следующей встрече европейских лидеров «план Маршалла» для Белоруссии.

Этот план содержит «ряд в основном экономических предложений – но не только их, – которые были бы предложены Беларуси после проведенных должным образом повторных выборов», цитирует его слова РБК.

14 сентября, во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, российская сторона пообещала выделить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд евро. Комментируя это обещание, бывший дипломат и министр культуры, а ныне член Координационного совета Беларуси Павел Латушко заявил, что после смены власти оппозиция намерена взять кредит на 3–4 млрд евро у Европейского союза. «Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда, которые предложила восточная страна, а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации», – заявил он.

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