Максим Знак объявил голодовку в белорусском СИЗО

Член президиума белорусского Координационного совета Максим Знак, находящийся в минском СИЗО, объявил голодовку, протестуя против предъявленного ему обвинения по статье об угрозе национальной безопасности. О предъявлении Знаку обвинений по части 3 статьи 361 УК сообщили СМИ в пятницу, 18 сентября, его адвокаты. По их словам, Знак, профессиональный адвокат, назвал обвинения необоснованными и объявил голодовку.

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«Утром Максиму предъявили обвинение. Он не согласен с тем, как процессуально все происходит, не согласен с обвинением, поэтому объявил голодовку», — сообщил агентству БелаПАН адвокат арестованного Евгений Пыльченко.

«Обвинение все так же, как и подозрения, не конкретизировано, из него неясно, какие именно высказывания Максима расцениваются в качестве направленных против национальной безопасности, и оно все так же состоит в преследовании за выражение мнения», — рассказал порталу TUT.BY Дмитрий Лаевский, другой защитник Знака. По его словам, «в связи с незаконностью уголовного преследования и произвольностью заключения под стражу» арестованный юрист с момента предъявления обвинения официально объявил об отказе от принятия пищи, уведомив об этом письменно администрацию СИЗО.

Лаевский передал слова Знака о том, что «отказ от пищи является для него в условиях СИЗО одним из немногих оставшихся способов борьбы против беззакония и несправедливости в стране». Заключенный юрист указал на «очевидность абсурдности происходящего в части обвинения в преступлении за свободное выражение гражданами своего мнения», — рассказал адвокат Дмитрий Лаевский.

18 сентября Максиму Знаку было предъявлено обвинение по части 3 статьи 361 белорусского УК (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь). Дело было возбуждено по факту создания оппозиционного Координационного совета, сформированного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Максима Знака задержали 9 сентября, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвинения по делу о призывах нанести вред нацбезопасности предъявлены членам президиума КС Марии Колесниковой, которую задержали после неудавшейся попытки силовиков выдворить ее из страны, а также ее адвокату Илье Салею.

Из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остаются только глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский, который утром в эту пятницу, 18 сентября, вышел на свободу после 15-суточного ареста, а также нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные — либо арестованы, либо были выдворены из Беларуси.

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