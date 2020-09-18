Субтропический ураган редкой силы обрушился на западные регионы Греции

Средиземноморский ураган «Янус», первый в этом сезоне, обрушился на западные регионы Греции, где объявлен режим ЧП. Наиболее сильные порывы ветра (80 км/ч) отмечаются на островах Ионического моря, Занте и Кефалонии. На соседней Итаке отмечены рекордные осадки в 86 мм.

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В связи с прохождением урагана «Янус» (Ianos в греческой транскрипции) режим чрезвычайного положения действует в четверг 17 и в пятницу 18 сентября в пяти номах (муниципалитетах) Пелопоннеса и на трех островах Ионического моря — Занте, Кефалонии, Итаке.

A strong Mediterranean tropical-like cyclone called a #Medicane is tracking towards Greece and threatens destructive winds, torrential rainfall and floods. pic.twitter.com/Icqs3XHWLO — World Meteorological Organization (@WMO) September 17, 2020

Национальная метеослужба Греции объявила тревогу наивысшего «красного» уровня для упомянутых регионов на период с 18 по 20 сентября. Жители этих регионов получили оповещения от министерства защиты граждан (греческий эквивалент МЧС), где им рекомендуется не выходить без надобности из дома, не спускаться в подвальные помещения, избегать низин ввиду угрозы подтопления. В оповещении в эту пятницу говорится также об угрозе оползней.

Циклон приблизился к Греции в четверг вечером. Сила ветра местами составила 7-8 баллов по шкале Бофорта (до 80 км/ч), с порывами, согласно данным местных метеосервисов, до 100 км/ч и более. Французская средиземноморская метеослужба в Ницце приравняла «Янус» к урагану первой категории по шкале Саффира-Симпсона (сила ветра 120-150 км/ч).

Минувшей ночью сильным ветром были повалены деревья и сорвана черепица с крыш двухэтажных домов в столице Кефалонии, городе Аргостоли. На этом острове, а также в других регионах, затронутых бедствием, оборваны линии электропередач, нарушено водоснабжение, мобильная связь неустойчива.

На острове Занте жители выложили в соцсети фото подтопленных первых этажей частных домов.

По словам заместителя главы министерства защиты граждан Никоса Хардалиаса, по состоянию на первую половину дня пятницы, в регионах, затронутых ураганом, сообщается о материальных убытках, данных о жертв среди населения нет.

Сезонные ураганы были до недавнего времени уделом тропических зон земного шара, однако с климатическими изменениями такие явления стали появляться и в Средиземноморье. В Греции первые средиземноморские ураганы, названные «medicanes» (Mediterranean + hurricaines) впервые появились в 1995 г. С годами средиземноморские ураганы становятся все более мощными. Говоря о нынешнем урагане «Янос» Хардалиас отметил, что речь идет о феномене «редкой силы и мощности» для средиземноморского региона.

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