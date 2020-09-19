Женский марш солидарности в Минске закончился задержаниями

Шествие закончилось массовыми задержаниями, в автозаки попали, по некоторым данным, около 250 человек.

В Минске 19 сентября прошел уже традиционный субботний Женский марш солидарности. На акцию вышли более тысячи участниц. Шествие закончилось массовыми задержаниями, в автозаки попали, по некоторым данным, около 250 человек.

Реклама Читать далее

Участницы акции собрались возле Комаровского рынка и направились колонной в сторону центра, сообщает издание Tut.by. Агентство БелаПАН пишет о более тысячи участниц. В соцсетях акция анонсировалась как «Блестящий марш женской солидарности», а участниц призывали взять с собой «мишуру, глиттер, боа и разноцветные ленты».

Шествие закончилось массовыми задержаниями, в автозаки попали, по некоторым данным, около 250 человек. via REUTERS - TUT.BY

Возле торгового центра «Айсберг» силовики окружили колонну, прижали участниц к стене и начали выдергивать вставших в сцепку женщин и десятками отводить в автозаки. Некоторые участницы кричали омоновцам: «Что скажешь маме?», «Отпускай», «Отпустите домой женщин».

Шествие закончилось массовыми задержаниями, в автозаки попали, по некоторым данным, около 250 человек. via REUTERS - TUT.BY

По сообщению корреспондента «МБХ медиа», женский марш закончился. Силовики задержали около 250 человек, в основном женщин. В том числе была задержана известная белорусская активистка 73-летняя Нина Багинская.

Шествие закончилось массовыми задержаниями, в автозаки попали, по некоторым данным, около 250 человек. © via REUTERS - TUT.BY

МВД Беларуси пока не сообщает о том, сколько было задержано участниц шествия.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться