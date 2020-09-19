Тихановская призвала отпустить задержанных на женском марше в Минске

Светлана Тихановская на пресс-конференции в Вильнюсе 21 августа

Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала отпустить задержанных во время женского марша в Минске. По ее словам, во время акции солидарности в столице задержали «больше 240 беларусок», а многим из них не исполнилось 18 лет.

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«Все задержанные должны быть отпущены, — приводит слова Светланы Тихановской телеграм-канал „Пул Первой“. — Сотрудники силовых ведомств должны помнить: беларусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать».

Ранее телеграм-канал Nexta выложил в открытый доступ данные сотрудников правоохранительных органов, которые, по данным автором ресурса, причастны к незаконным задержаниям участников протестных акций.

Женский марш солидарности в Минске, который прошел 19 сентября, закончился задержаниями. По данным «МБХ Медиа», силовики задержали 250 человек. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 346 задержанных, однако некоторых из них уже отпустили из отделений милиции.

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