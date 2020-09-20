«Марш справедливости» в Минске собрал до 100 000 участников

Марш справедливости в воскресенье, 20 сентября, в Минске собрал десятки тысяч человек

Число участников гражданской акции «Марш справедливости» в Минске в воскресенье, 20 сентября, составило по меньшей мере 100 тысяч человек. Силовики преградили проход перед демонстрантами, не дав им подойти к Дворцу независимости, сообщает корреспондент RFI с места событий. После акции в Минске, а также Гродно, Бресте, Могилеве и других городах имели место задержания.

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В воскресенье, 20 сентября, традиционный «Марш справедливости» в поддержку политзаключенных и против фальсификации выборов собрал в белорусской столице около 100 000 участников. На улицы вышло не меньше людей, чем неделю назад, сообщает корреспондент RFI. Тогда, согласно оценкам СМИ, в акциях протеста приняли участие от 100 до 150 тысяч человек.

Первоначальный план марша, который распространялся в телеграм-каналах, предлагал участникам идти к зданию Верховного суда, которое располагается напротив Дворца независимости, рабочей резиденции действующего президента Александра Лукашенко, где он появлялся дважды с автоматом.

У стелы «Минск — город-герой» (это последняя точка перед Дворцом) дорогу манифестантам преградила военная техника, уже опробованная силовиками система «Рубеж». Колонна свернула на боковую улицу, и манифестанты продолжали движение по улицам, не занятым военной техникой.

На марше звучали традиционные лозунги: «Лукашенко в автозак», «Жыве Беларусь», «Сам ты крыса», «Трибунал». Отличительным событием этого марша стала оригинальная символика, которую в течение недели разрабатывали разные районы Минска. AP сообщает также об акции минских пенсионеров, поддержавших протестующих.

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Задержания

Точечные задержания силовики проводили до марша, в автозаки на подходе к митингу попало около трех десятков человек. Задержания проводились и на исходе акции, после 18 часов по местному времени. Правозащитный центр «Весна» сообщает о 32 задержанных в Минске и 40 в регионах. При этом в Могилеве были задержаны два журналиста, которых впоследствии отпустили, в Бресте был задержан участник марша, который подвергся жестокому избиению силовиками, а в Гродно манифестантку задержали вместе с 12-летним ребенком.

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