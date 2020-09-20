Перед началом «Марша справедливости» в Минск ввели военную технику

19 сентября в Минске прошел Женский марш. По данным МВД республики Беларусь, в марше приняли участие порядка 500 человек, 415 из них были задержаны

В центре Минска появилась бронетехника и военные машины, отдельные госучреждения оцепили колючей проволокой, также закрыты центральные станции метро. В воскресенье, 20 сентября, в Минске запланирован очередной «Марш справедливости» в поддержку политзаключенных и против фальсификации выборов.

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Как сообщают очевидцы, колонна из десяти БТР в сопровождении милиции въехала в Минск по направлению к центру города. Военные и сотрудники силовых органов оцепили Октябрьскую площадь возле Дворца Республики. Вокруг площади развернули колючую проволоку, возле которой выстроились военные с автоматами, в касках и бронежилетах.

Также скопления силовиков и автозаков наблюдаются возле площади Независимости и перед администрацией президента. На прилегающих к проспекту Независимости улицах припаркованы десятки автобусов и грузовиков, а также водометы, машины скорой помощи и другая спецтехника. Закрыты шесть центральных станций метро.

Сайт «МБХ-медиа» сообщает о первом задержанном. Молодого человека задержали за полчаса до начала марша у станции метро «Немига», где собирались протестующие. Остальные убежали от силовиков.

Телеграм-каналы призвали участников протестного шествия направляться к Верховному суду с плакатами силовиков, применявших силу к мирным демонстрантам, а также в сторону администрации президента, КГБ, МВД и Генеральной прокуратуры. Марши справедливости проходят также в других городах Беларуси.

Накануне, 19 сентября, в Минске прошел Женский марш. В акции приняли участие от одной до двух тысяч человек. По данным МВД республики Беларусь, в марше приняли участие порядка 500 человек, 415 из них были задержаны. 385 из них к вечеру были отпущены.

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