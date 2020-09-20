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«Я ни о чем не жалею»: Колесникова обратилась к белорусам из СИЗО

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Мария Колесникова находится под стражей с 7 сентября после того, как отказалась покинуть страну и разорвала свой паспорт на границе
Мария Колесникова находится под стражей с 7 сентября после того, как отказалась покинуть страну и разорвала свой паспорт на границе REUTERS - VASILY FEDOSENKO
RFI
2 мин

Член президиума Координационного совета Мария Колесникова, которая находится под стражей после похищения силовиками 7 сентября, обратилась к белорусам из СИЗО. «Свобода стоит того, чтобы за неё бороться. Не бойтесь быть свободными! Крепко обнимаю и люблю», — заявила она в обращении, опубликованном в официальном телеграм-канале Виктора Бабарико.

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«Огромное спасибо семье, друзьям, близким и всем, кто нас поддерживает. Спасибо международному сообществу и культурному сообществу за поддержку и солидарность», — сказала Мария Колесникова. Она также добавила, что «счастлива быць беларускай».

Сообщение Марии Колесниковой было опубликовано ее сторонниками в день «Марша справедливости», который проходит 20 сентября в Минске и других городах Беларуси. Как сообщают СМИ, его участники не смогли подойти к резиденции Александра Лукашенко и были вынуждены изменить маршрут, двинувшись к центру города. По словам очевидцев, до начала акции в Минск ввели военную технику.

По данным Tut.by, в Минске начались задержания протестующих.

 

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