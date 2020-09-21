ЕС отложил вопрос о санкциях против режима Лукашенко до саммита 24-25 сентября

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о введении санкций в отношении Минска. Об этом в понедельник, 21 сентября, рассказал по итогам совещания глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Введение ограничений в отношении белорусских властей было одним из основных пунктов обсуждения на заседании Совета по международным делам. Так как министрам иностранных дел не удалось достичь единства, вопрос о введении санкций рассмотрят главы государств и правительств на саммите, намеченном на 24—25 сентября.

Против введения санкций 21 сентября вновь высказался представитель Кипра, который в свою очередь продолжает требовать от ЕС ввести ограничения в отношении Турции в связи с добычей газа в кипрской экономической зоне Восточного Средиземноморья.

В ходе пресс-конференции в Брюсселе 21 сентября Боррель выразил солидарность Евросоюза с белорусским народом. Глава европейской дипломатии отметил, что в планы ЕС не входит вмешательство во внутренние дела Беларуси, однако в Евросоюзе хотели бы поспособствовать началу диалога в стране. Он также подчеркнул, что ЕС не признает результаты президентских выборов, прошедших в Беларуси, и легитимность Александра Лукашенко на посту главы государства. Вопрос, коснутся ли санкции лично Лукашенко, продолжает обсуждаться, и единого мнения среди министров на этот счет пока нет.

Утром перед заседанием совета Жозеп Боррель, а также ряд министров иностранных дел стран ЕС встретились с представляющей белорусскую оппозицию Светланой Тихановской. После этого Тихановская провела пресс-конференцию в здании литовского представительства при ЕС и заявила, что просила министров о введении ограничительных мер и лишении Минска финансовой поддержки ЕС.

Также на встрече глав МИД было принято решение о введении дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц, связанных с нарушением прав человека и оружейного эмбарго на территории Ливии. Сообщается, что под дополнительные ограничения попали компании из Турции, Иордании и Казахстана, а также два физических лица из Ливии. Всего в связи с этими нарушениями в Ливии 17 лицам запрещен въезд на территорию ЕС, а активы 21 физического и 19 юридических лиц заморожены.

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