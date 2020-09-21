Литва, Польша и Румыния предложили ЕС предоставить Беларуси безвизовый режим

Польша, Румыния и Литва предложили Евросоюзу принять пакет помощи Беларуси, говорится в опубликованном в понедельник, 21 сентября, заявлении президентов трех стран. Среди предложенных мер – отмена въездных виз в ЕС для белорусских граждан.

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«Мы считаем, что, поддерживая народ Беларуси, Европейский союз должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований», – говорится в заявлении.

Главы трех европейских стран предложили включить в «пакет помощи» следующие меры: безвизовый режим для граждан Беларуси, содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении в ВТО, содействие диверсификации энергетического сектора и безопасности Беларуси, доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска экономики страны, увеличение активности международных финансовых институтов для реформирования экономики и увеличения финансовых вливаний.

«Мы призываем международное сообщество присоединиться к Европейскому союзу и его государствам-членам в подготовке позитивной повестки дня для Беларуси вместе с пакетом поддержки политических, экономических и социальных преобразований в стране», – говорится в заявлении. Главы Польши, Литвы и Румынии также заявили, что будут уважать любое решение белорусского народа, принятое законным путем, и «никто кроме народа Белоруссии не имеет окончательного права решать судьбу своей страны».

14 сентября, во время встречи Александра Лукашенко с Владимиром Путиным, российская сторона пообещала выделить Беларуси кредит в размере 1,5 млрд евро. Комментируя это обещание, бывший дипломат и министр культуры, а ныне член президиума Координационного совета Беларуси Павел Латушко заявил, что после смены власти оппозиция намерена взять кредит на 3–4 млрд евро у Европейского союза. «Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда, которые предложила восточная страна, а реальная финансовая помощь для стабилизации экономической ситуации», – заявил он.

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