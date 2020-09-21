«Марш справедливости»: на улицы Минска снова вышло сто тысяч

Седьмое воскресенье подряд в Беларуси силовики задерживают людей, но это не сказывается на количестве протестующих. В столице, областных и районных городах стреляли в воздух, применяли силу, использовали газ, в автозаки погрузили более двух сотен манифестантов.

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Накануне воскресного «Марш справедливости» в Минске прошел традиционный женский, власти задержали почти 400 человек. Большинство отпустили через несколько часов. «Они запугивают, думают, что в воскресенье никто никуда не выйдет. А сами утомились уже с народом бороться. Один омновец мне так и сказал после автозака: как же вы уже нас достали со своими маршами, когда вы уже успокоитесь, — рассказала корреспонденту RFI одна из участниц субботнего марша, вышедшая и на воскресный. — А успокаиваться нельзя: либо мы, либо они. Тут без полутонов — только черное и белое».

Один из лозунгов на «Марше справедливости» в Минске в это воскресенье, 20 сентября 2020. © RFI

«Марш справедливости» предполагал (во всяком случае, такой план передавался по телеграм-чатам) поход к Верховному суду, то есть снова мимо стелы «Минск — город-герой» почти к рабочей резиденции Лукашенко — здание суда напротив. Около трех десятков человек было задержано на подходах к центру — небольшие колонны легко разбивать, тем более силовики снова согнали сюда военную технику, автозаки, водометы, систему «Рубеж». Несмотря на препятствия силовиков, к стеле стекались люди — за час количество демонстрантов достигло сотни тысяч.

«Это самое крутое в маршах — ты думаешь, что уже всё, всё сдулось, видишь пять тысяч человек и думаешь, как безопасно уйти отсюда, ведь такое количество для омоновцев и военных — семечки. А потом оборачиваешься — а там уже море людей, и силовиков как ветром сдуло», — делится переживаниями участница шествия.

Силовики на «Марше справедливости» в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

Дорогу к Верховному суду преграждал кордон силовиков, послушав патриотические официальные песни, которые запускают власти в ответ на лозунги манифестантов, марш, по сути, принял форму субботнего женского шествия — свернул на боковые улицы и (местами хаотично) попытался выйти на проспект Независимости. Лозунги традиционные: «Жыве Беларусь!», «Пошел вон — ты и твой ОМОН!», «Лукашенко — в автозак!», «Трибунал!». Были и новые: «Народ — чемпион!» от колонны спортсменов и «От Хабаровска до Бреста — диктатуре нету места!» в адрес и соседней страны.

«Марш справедливости» в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

«Марш справедливости» стал также и парадом районов столицы — дизайн флагов обсуждался и разрабатывался в локальных чатах в предыдущие две недели, обязательное сочетание красного и белого цветов, все остальное — фантазия разработчиков, у района может быть, как оказалось, несколько вариантов флага.

Белый пес с красной попоной становится объектом фото и совместных селфи. «По воскресеньям его зовут Змагар (борец — по-русски, змагар — презрительное название представителей белорусскоязычной оппозиции, принятое в официальных кругах и среди сторонников Лукашенко — RFI), беру его с собой на марши, — рассказывает хозяин собаки, пожелавший остаться неназванным. — Я не из Минска, приезжаем на воскресные акции. У меня смешанные чувства по поводу перемен. Понятно, что эту власть надо менять, но те, кто хочет занять его место, меня как-то тоже не убеждают. Хотя сейчас главное — свалить узурпатора».

Змагар, неизменный участник воскресных маршей. © RFI

«Боюсь, для Лукашенко сотню людей положить ради власти — это не проблема. Похоже, что он до этого дойдет, потому что просто задержаниями уже людей не напугать. Надо было брать власть, когда выходило под 300 тысяч человек, а не цветочки на щиты омоновцам прикреплять. А вообще ничего не понятно, как оно дальше будет, никто не скажет», — говорит таксист Олег, которого «9 августа приняли на Окрестина на трое суток».

Участник воскресного марша в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

Одна из горячих тем, которые обсуждаются среди участников, — появление базы данных сотрудников МВД в телеграм-канале Nexta Live и последующее заявление IT-бизнесмена Ярослава Лихачевского телеканалу «Дождь» (Лихачевский сейчас координирует проект помощи силовикам BYSOL вместо Микиты Микадо из PandaDoc — в этой компании арестовано четыре сотрудника) о том, что 200 сотрудников МВД обратились в BYSOL с просьбой исключить их из списка, так как «они готовы уйти из внутренних органов». «Система сыпется, потихоньку, но сыпется. Обычные милиционеры идут по району и прячут глаза, все всё понимают. Во всех силовых структурах увольняются люди, невозможно там оставаться, понимая, что тебя ненавидит вся страна. Ну это я про тех, у кого совесть еще какая-то осталась», — говорит мужчина, представившийся военным в отставке.

«Марш справедливости» в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

«Остается ходить и ходить — только так, на измор, других вариантов для нас нет, — говорит Елена, предложившая корреспонденту RFI выехать из блокированного силовиками квартала в центре города, получается с четвертой попытки. — У меня тут офис, вот машину тут и оставила. Ходила почти на все марши, а 10 августа всей фирмой искали сотрудника — оказался в Жодино, узнали на второй день, и то только через знакомство в органах. После того беспредела смириться нельзя. Хотя есть страх, что все затухнет... опять же, скоро дожди и холод». «Да, надо как-то до зимы, пока у людей еще хватает оптимизма и надежды, сегодня вышло не меньше, чем на прошлый марш — это круто», — говорит еще один попутчик Елены, который «бросил машину напротив стелы, но лучше забрать ее завтра, а то там с палками уже шныряют, одному туда лучше не соваться».

Колонна демонстрантов все же вышла на главный минский проспект, но силовики в районе площади Победы смогли разделить демонстрантов на две части — во дворах улиц Козлова и Змитрока Бядули, в районе ЦУМа, Белгосфилармонии и произошли массовые задержания. Правда, были потери и у силовиков — сломался один водомет.

«Марш справедливости» в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

В областных и районных городах, где на акции выходит значительно меньше участников, силовики действуют без сантиментов. Так, в Бресте милиция распыляла газ в лица людей, стоящих в сцепке, в Гродно в автозак завели женщину на большом сроке беременности, в Гомеле также милиция применяла силу.

Всего, по данным правозащитников, по стране было задержано около 250 человек.

«Марш справедливости» в Минске, 20 сентября 2020. © RFI

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