COVID-19: во Франции растет коэффициент положительных тестов, в Мадриде объявлен карантин.

По данным на вечер воскресенья, 20 сентября, за сутки во Франции 10569 человек заразились коронавирусом. Это не полные данные, так как в выходные дни в стране закрыты лаборатории, в которых производят тесты на COVID-19. Между тем, как сообщает France-Presse, коэффициент положительных тестов на коронавирус растет второй день подряд.

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По данным министерства здравоохранения Франции, за 24 часа в стране обнаружено 10569 случаев заражения коронавирусом. Это меньше, чем в субботу, 19 сентября, однако министерство предупреждает, что цифра не окончательная, так как в воскресенье были закрыты проводящие тесты на COVID-19 лаборатории.

Одним из важных факторов распространения эпидемии считается коэффициент положительных тестов, проведенных даже у людей, которые не ощущают симптомов заболевания. За сутки коэффициент вырос на 0,1% и составляет 5,7%.

Число пациентов с диагнозом COVID-19 в больницах Франции составляет 3894 человек, это на 41 человек больше, чем в субботу. Из них 593 находятся в реанимации. 12 человек скончались. С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось 31585 человек.

Карантин в Мадриде

Испанские власти поместили в карантин ряд кварталов на юге Мадрида. Проживающим в них разрешается выходить из дома только, чтобы добраться до работы, врача или отвести детей в школу. Закрыты парки, магазины и рестораны могут принимать только 50% посетителей. Запрещены собрания, где количество людей превышает 6 человек. Под карантинные меры попали 858 тысяч человек, карантин введен с понедельника, 21 сентября.

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