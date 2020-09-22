Саммит ЕС перенесли из-за заразившего COVID-19 охранника главы Евросовета
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Саммит Европейского совета, который должен был пройти 24—25 сентября в Брюсселе, перенесли на неделю из-за заражения COVID-19 одного из охранников председателя органа Шарля Мишеля. Об этом во вторник, 22 сентября, написал в твиттере его пресс-секретарь Баренд Лейтс. На экстренной встрече с участием лидеров стран ЕС должны были обсудить возможные санкции против Беларуси и ситуацию в восточном Средиземноморье.
Как заявил Лейтс, глава Европейского совета узнал о положительном тесте на коронавирус у сотрудника службы безопасности, с которым он находился «в тесном контакте» на прошлой неделе, во вторник. «Он ушел на карантин, следуя бельгийским правилам», — отметил пресс-секретарь политика.
По словам Лейтса, сам Шарль Мишель регулярно проходит тестирование на COVID-19. В последний раз он это сделал накануне — результат теста оказался отрицательным.
The @eucopresident today learned that a security officer, with whom he was in close contact early last week, tested positive for COVID.— Barend Leyts (@BarendLeyts) September 22, 2020
The President is tested regularly and tested negative yesterday. ⁰
Respecting Belgian rules, he has gone into quarantine as of today.
О проведении экстренного саммита Европейского совета по инициативе Брюсселя стало известно в начале августа. На встрече с участием глав государств и правительств ЕС должны были обсудить возможные санкции против режима Александра Лукашенко, а также напряженную обстановку в восточном Средиземноморье.
Будет ли проведена дополнительная встреча в онлайн-формате, не сообщается.
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