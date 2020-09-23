Беларусь: «Коронация» с открытым финалом

После тайной инаугурации Александра Лукашенко белорусы вышли на бессрочную акцию неповиновения. Впрочем, началась она с «коронования» в соцсетях — демонстрация фото со всевозможными коронами на себе и на домашних животных стала главным флешмобом байнета 23 сентября.

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Флешмоб объяснялся просто: «если гражданин Лукашенко может инаугурироваться, то почему я не могу?»

Уличные акции тоже начались с «коронации» — около 16.00 в Минске стартовала женская прогулка в коронах.

Примерно в это же время началось движение автозаков, автобусов с ОМОНом и солдатами внутренних войск, водометов по излюбленным местам столичных демонстрантов — силовики оцепили площадь Независимости, рассредоточились вдоль проспекта Победителей — прямой дороги мимо стелы «Минск — город-герой» к рабочей резиденции Лукашенко — Дворцу независимости.

Здесь же, на проспекте Победителей, и произошли первые атаки силовиков против мирных демонстрантов, использовались водометы и перцовый газ.

Несколько человек при задержании были травмированы, в том числе женщина — после удара дубинкой по голове ее приводили в чувство волонтеры Красного Креста.

У силовых структур, как оказалось, не хватило ресурсов немедленно подавить протест — после задержаний люди разбегались, а потом собирались снова.

Немногочисленное шествие сторонников Лукашенко от площади Независимости до площади Победы прошло без конфликта с правоохранителями и оказалось практически незамеченным.

После нескольких часов противостояния протесты переместились во все микрорайоны Минска — со столкновениями, блокировкой дорог, газом, водометами и светошумовыми гранатами.

Иногда протестующим удавалось отбить своих, но чаще ОМОН задерживал активистов. Серьезные стычки отмечены в районе станций метро «Немига», «Пушкинская» (место расстрела демонстранта Александра Тарайковского во время августовских протестов), «Кунцевщина», «Каменная Горка».

Руководитель главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Николай Карпенков в штатском снова лично руководил задержаниями с дубинкой в руках.

Силовикам не хватает ресурсов на весь двухмиллионный Минск — похоже, протесты могут продлиться всю ночь. После «зачистки» одного из районов колонны автозаков с омоновцами передвигаются в следующий район, однако в уже «усмиренных» кварталах люди снова выходят на улицу с лозунгами «Жыве Беларусь!», «Уходи!» и «Трибунал!».

Задержания протестующих также произошли в областных центрах и крупных районных городах Беларуси. По данным правозащитников, всего к полуночи на акциях в Беларуси задержано 160 человек.

Минск вечером 23 сентября 2020. via REUTERS - BelaPAN

Задержание в Минске вечером 23 сентября 2020. REUTERS - STRINGER

Задержание в Минске вечером 23 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY

Разгон протестующих на проспекте Победителей в Минске вечером 23 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY

Задержание в Минске вечером 23 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY

Задержание в Минске вечером 23 сентября 2020. REUTERS - STRINGER

Водомет в Минске вечером 23 сентября 2020. via REUTERS - TUT.BY

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