В Греции двое россиян получили по 300 лет тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов

Двоих россиян признали виновными в незаконной перевозке мигрантов из Турции в Грецию по морю. Как сообщает ТАСС, каждого из них приговорили к 300 годам лишения свободы — от 7 до 12 лет за каждого пассажира, поднявшегося на борт нелегально. Сами обвиняемые не признали свою вину и заявили, что их подставили, предложив хорошо оплачиваемую работу на яхте для туристов.

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По данным сайта БелПресса, речь идет о гражданах России из небольшого города Старый Оскол Белгородской области. По рассказам собеседников журналистов, в 2019 году двое мужчин отправились в Черногорию на заработки: им якобы предложили работать на яхте. Позже судно отправилось в Стамбул, а затем причалило к небольшому турецкому острову.

«Сразу же к ним подплыли две резиновые лодки с неизвестными людьми, среди которых — женщины и дети, и капитан принялся размещать их на борту. По внешнему виду прибывших пассажиров ребята догадались — скорее всего, мигранты», — рассказала мама одного из обвиняемых Наталья Борисенко. Россиянам приказали доставить пассажиров в Италию, но по пути судно попало в шторм.

По словам Борисенко, капитан и помощник покинули яхту — их подобрал рыболовный траулер. Мигранты вместе с Игумновым и Шепталовым, спаслись на грузинском танкере, который проплывал рядом. Их доставили в ближайший греческий порт в городе Каламата, где россиян задержала полиция.

Как отмечает ТАСС со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, Алексея Игумнова и Никиту Шепталова признали виновными в организации нелегальной миграции в Грецию. При этом, по словам Мельникова, лодка с нелегальными мигрантами пришвартовалась к кораблю в нейтральных водах.

«Суд не обратил внимание на доводы россиян и доказательства их невиновности, а адвокат по назначению практически не общался с гражданами России, не знакомился с материалами дела», — добавил Мельников, уточнив, что россияне не видели своего защитника до начала первого судебного заседания.

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