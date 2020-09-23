Эксперты: Секретная операция «Инаугурация» бессмысленна с точки зрения обретения легитимности Лукашенко

Без дипломатов, духовных лидеров, всебелорусской трансляции и оркестра. Тайная инаугурация состоялась в окружении нескольких сотен чиновников, силовиков, депутатов. Церемония инаугурации Лукашенко прошла 23 сентября во Дворце Независимости в обстановке секретности. Чего добился секретной церемонией Александр Лукашенко, насколько клятва на Конституции и присяга на верность президенту военных повысит шансы на признание его обществом, которое протестует против официальных итогов выборов уже полтора месяца? Русская служба RFI собрала комментарии аналитиков и участников политического процесса в Беларуси.

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Белорусское общество отреагировало на тайную церемонию не только мемами в соцсетях — мирные акции протеста проходят в микрорайонах Минска, автомобили сигналят, частные предприятия заявляют о сокращенном рабочем дне «по поводу праздника», по информации RFI, также и государственные предприятия в центре столицы отпускают своих сотрудников до окончания рабочего дня. Вечером 23 сентября ожидается старт акции неповиновения, объявленной Координационным советом.

Чего добился секретной церемонией Александр Лукашенко, насколько клятва на Конституции и присяга на верность президенту военных повысит шансы на признание его обществом, которое протестует против официальных итогов выборов уже полтора месяца?

«Это действо никак не делает его легитимным, как тайная сходка и коронация на ней может вообще повлиять на настроения народа? Ему отказано в доверии со дня выборов, его 80% общество считает фальшивыми, значит, и инаугурация тоже фальшивая, незаконная. Лукашенко лишен легитимности и этой церемонией никак ее не приобретает, — отмечает в интервью RFI представитель Координационного совета оппозиции, старший аналитик Центра европейской трансформации политолог Андрей Егоров, недавно отсидевший 10 суток ареста за «участие в несанкционированной акции». — Отмечу, что и сама процедура вступления в должность нарушена, нарушен Закон о президенте, например, отсутствовала трансляция церемонии по государственному радио и ТВ, все было в тайном режиме».

Политолог отмечает, что Лукашенко мог оставаться легитимным правителем Беларуси до 5 ноября — тогда истекает срок очередного президентства, начавшийся в 2015 году: «Но он сегодняшней тайной сходкой лишил себя легальности до этой даты. С сегодняшнего дня любые действия, документы, соглашения и прочее, принятые и утвержденные Лукашенко, подвергаются сомнению в законности». «Как псевдоинаугурация будет воспринята белорусским обществом, увидим сегодня вечером. Во всяком случае, интернет бурлит, высмеивает, люди понимают абсурдность действия, никакого доверия эта церемония у людей не вызвала», — сказал Андрей Егоров.

На церемонии не было не только послов западных стран, но и посла России в Беларуси, проще перечислить того, кто был — военные, правительство, депутаты, отмечает политолог.

«Это похоже на сходку объединенной преступной группировки. Лукашенко боится даже ближайший круг относительно лояльных государственных структур туда позвать, опасается, что информация выйдет на публику, поэтому вынужден действовать максимально тайно и быстро. Ну, там много забавных моментов... Инаугурация — это же от латинского augures, от авгуров, жрецов, которые гадали по полетам птиц, благосклонны ли боги к новому правителю. И вот сегодня впервые в истории Беларуси мы не видим на этом действе во Дворце независимости представителей религиозных конфессий Беларуси — ни главы православной церкви, ни костёла (гражданин Беларуси митрополит Кондрусевич вообще не впущен в родную страну), ни протестантов, ни иудеев, ни главы белорусских мусульман. Помимо этого, на инаугурации традиционно должны присутствовать главы всех значимых общественных групп, это такое публичное ритуальное действие, чуть ли не вече, но вся эта процедура сегодня обошлась силовиками и близкими чиновниками, что ничуть не добавило ей законности в глазах белорусов. Ни духа, ни смысла, ни юридических оснований», — сказал Андрей Егоров.

По мнению политолога, «Лукашенко демонстрирует, что он намерен идти до конца, не сдаваться, к бряцанию оружием сейчас добавится бряцание этой инаугурацией». «Но что дальше? Что он сможет сделать с протестами, которые не показывают признаков затихания? Все зависит от белорусского народа, от количества сторонников перемен. Введет военное положение? Ну, это рискованный шаг, когда против тебя большинство людей», — добавил Андрей Егоров.

Экс-политзаключенный, глава правозащитного центра «Вясна» Алесь Беляцкий считает, что Лукашенко попал в безвыходную ситуацию. «Или проводить инаугурацию открыто и ждать в гости 200-тысячную демонстрацию протеста, или вот так — тайно, как вор ночью, быстро провести сходняк, чтобы никто и глазом не успел моргнуть», — написал правозащитник на своей странице в Facebook.

Экономист Ярослав Романчук, кандидат в президенты-2010, пишет: «Тайная инаугурация А.Лукашенко — это похороны политика Лукашенко — народного руководителя 1990-х. Скрыть от народа момент вступления в такую должность — это попытка справиться со своим страхом и обречённостью. Лукашенко окончательно потерял веру. Он потерял ориентацию, испепелил идеалы, если они у него были. Он своими руками создал себе кольцо врагов. Он покрывает ложь и насилие. Он разрушает веру и любовь. Очень скоро история укажет ему прямой путь к забвению».

По мнению Андрея Елисеева, аналитика исследовательского центра Eurasian States in Transition, «быстрая секретная процедура инаугурации – подтверждение тому, что правитель очень не уверен в слаженности «вертикали власти» и опасался, что в любой момент критическая масса чиновников начнет делать опасные заявления и откалываться в поддержку Координационного совета». «Впрочем, легитимность Лукашенко настолько низкая, что его формальное вступление в новый срок вряд ли в состоянии принципиально приструнить «вертикаль». При этом не совсем ясно, то ли беседа с Путиным была совсем неудачной и пришествие нового президентского срока ускорили, чтобы Москва ничего не успела начудить, то ли Кремль как раз велел побыстрей «решать вопрос» и «стабилизировать ситуацию». Беспредельная инаугурация и фраза «хватит будоражить общество», массированная кампания последних недель по предотвращению участия несовершеннолетних в мирных акциях, указывают, что вероятно не просто продолжение, но и усиление репрессий и жестких действий в отношении мирных протестующих», — пишет Андрей Елисеев на своей странице в Facebook.

В Кремле отказываются говорить о церемонии в Минске. «Я здесь предпочту никак не комментировать. Ибо это абсолютно суверенное, внутреннее решение белорусского руководства. Если оно принято, значит, так посчитали целесообразным. Я не могу никак это комментировать», — цитирует Дмитрия Пескова, пресс-секретаря Владимира Путина, РИА Новости. Песков добавил, что сам «не располагал информацией об этом (инаугурации Лукашенко)».

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