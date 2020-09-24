В ЕС констатировали углубление политического кризиса в Беларуси после «инаугурации» Лукашенко

Тайная «инаугурация» Александра Лукашенко усугубляет политический кризис в Беларуси, заявил в четверг, 24 сентября, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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«Выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми. Европейский союз не признает сфальсифицированные результаты. Поэтому так называемое „приведение к присяге“ 23 сентября и новый президентский срок, на который претендует Лукашенко, не имеют никакой демократической легитимности», — заявил глава внешнеполитической службы ЕС.

В заявлении Борреля подчеркивается, что «инаугурация» противоречит воле значительной части белорусов и углубляет политический кризис. Он выразил поддержку белорусском народу, мирно сопротивляющемуся диктатуре, и снова призвал к проведению честных выборов под наблюдением ОБСЕ. Белорусские власти он призвал прекратить репрессии и перейти к инклюзивному национальному диалогу.

«В свете сложившейся ситуации Европейский союз пересматривает свои отношения с Беларусью», — добавил Жозеп Боррель.

О непризнании Лукашенко законно избранным президентом заявили также в США.

Инаугурация Александра Лукашенко состоялась в Дворце Независимости в Минске 23 сентября. О ней не было заранее объявлено. После инаугурцаии белорусы вышли на стихийные митинги против признания Лукашенко законно избранным президентом. Силовики использовали против протестующих водометы, перцовый газ и светошумовые гранаты, сообщает корреспондент RFI. По данным правозащитного центра «Вясна», задержаны были 250 человек. КС белоруссской оппозиции призвал к бессрочному протесту.

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